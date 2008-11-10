حسین ناطقی از سفر بازماند / رکابزنان پتروشیمی به چین سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز به عنوان برترین تیم آسیا در سال 2008 سفرهای خود را برای کسب امتیاز در سال 2009 میلادی آغاز کرد.

این تیم به منظور دریافت امتیازات بین المللی و آسیایی برای حفظ صدرنشینی بهترین تیم باشگاهی در سطح آسیا شب گذشته عازم تور بین المللی "هاینان" چین شد.

این تیم شب گذشته با ترکیب حسین عسگری، قادر میزبانی، مهدی فریدی ، امیر زرگری، وحید غفاری عازم امارات و شانگهای چین شد. کاظم خاتون آبادی به عنوان مربی، احد پورفرج الله روحانی و داریوش محمد زاده نیز به عنوان سرپرست و تکنیسین این تیم را همراهی کرده اند.

در این بین حسین ناطقی رکابزن عضو تیم ملی و باشگاه پتروشیمی تبریز به دلیل کسالت نتوانست خود را به تیم برساند و در نهایت این تیم با 5 ورزشکار عازم این کشور شد.