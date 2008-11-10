رفع بیکاری و توسعه اشتغالزایی مهمترین دغدغه مردم اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، چهارمین سفر رسمی رئیس جمهور به استان اردبیل جهت افتتاح فاز چهارم نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان و پروژه آبرسانی و تصفیه خانه آب شرب شهر اردبیل و سرعین صورت می گیرد.

مردم اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت انکار ناپذیر این پروژه های بزرگ و حیاتی برای اقتصاد و رفع بیکار استان و نیز لزوم توسعه و ارتقاء این نیروگاه مطالبات دیگری را نیز مطرح کردند.

شهروندان اردبیلی در آخرین سال ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد به خواسته های حقوقی و قانونی چند ساله خود تاکید کرده و رفع بیکاری از استان را که به تهدید اجتماعی تبدیل شده است، به عنوان مهمترین دغدغه خود خواستار شدند.

این افراد با اشاره به شعار دولت نهم که از طرف مسئولین استانی به دفعات ، تکرار و رفع بیکاری و افزایش استغالزایی را بزرگترین نگرانی دولت نهم ذکر کرده اند، استان اردبیل را از این حیث محروم تر از سایر استانها ارزیابی کردند.

46 هزار نفر بیکار در اردبیل وجود دارند

بنابر همین گزارش یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود بیکاری گسترده در این استان گفت: بنابر گفته استاندار اردبیل هم اکنون 46 هزار نفر بیکار در استان وجود دارد که مطمئنا با وضع کنونی بیکاری بیش از رقم ذکر شده است.

افشین فرهادی فارغ التحصیل رشته جامع شناسی افزود: این رقم در فصول پاییز و زمستان و با توجه به فصلی بودن اکثر مشاغل در استان به بیش از 200 هزار نفر نیز افزایش می یابد.

وی بیکاری را مهمترین عامل ایجاد تنش های روحی و روانی در جامعه عنوان کرد و ابراز داشت: آسیبهای اجتماعی و فرهنگی ارتباط بسیار مستقیمی با عامل بیکاری در جامعه دارد و باید برای رفع بیکاری و اشتغالزایی در استان رویکرد نوینی ارائه شود.

فرهادی خاطر نشان کرد: حل مشکل بیکاری در جامعه بالطبع به حل مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منجر خواهد شد که با توجه به اهمیت حل این بحران باید تمرکز بیشتری به این موضوع داشته باشیم.

این شهروند عنوان کرد: با توجه به جمعیت و پتانسیل و امکانات موجود، این استان از جهت اشتغالزایی و ایجاد فرصت های شغلی جدید روند بسیار کندی داشته و در واقع فرصت ها را به تهدید تبدیل کرده است.

70 درصد نامه های مردم در سفر قبلی رئیس جمهور مربوط به اشتغال بوده است

فرهادی افزود: بنابر گفته مسئولین بیش از 70 درصد نامه های مردمی در جریان سفرهای قبلی رئیس جمهور به استان اردبیل در خصوص درخواستهای شغلی بوده که این مطالبات و خواسته ها حقیقت تلخ را به مسئولین کشوری نشان می دهد.

حمید شکری نیز در این خصوص اظهار داشت: عدم وجود صنایع مادر و سنگین در این استان و عدم پایداری شغلی مهمترین دلیل افزایش بیکاری در اردبیل بوده و عدم پیگیری مسئولین استانی در این خصوص جای سوال و تعجب برانگیز است.

وی با اظهار نارضایتی از بیکاری چهار ساله خود و روی آوردن به شغل کاذب یاد آ ور شد: در حال حاضر افزایش فارغ التحصیلان بیکار در اردبیل نگران کننده بوده و این امر به گسترش مشاغل کاذب در جامعه دامن زده است.

شکری تاسیس واحدهای بزرگ صنعتی و معدنی و به خصوص افزایش عدالت در بحث اشتغالزایی و کارآفرینی را در رفع بیکاری منطقه موثر دانست .

وی متذکر شد: هم اکنون به علت عدم حمایت مسئولین استانی بسیاری از واحد های تولیدی و صنعتی در اردبیل به تعطیلی کشیده شده که این امر در افزایش بیکاری بی تاثیر نخواهد بود.

همچنین نیما شجاعی دانشجویی سال چهارم علوم سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزایش تورم، سرمایه گذاری در مشاغل کاذب، گرایش مردم به واسطه گری و دلال بازی را از دلایل عمده افزایش تعداد بیکاران کشور و استان عنوان کرد.

وی افزود: بنگاه های زود بازده با وجود دریافت تسهیلات بانکی این اعتبارات دولتی را در بخش مسکن و ساخت و ساز سرمایه گذاری کرده اند که این امر نه تنها به اشتغالزایی کمکی نکرده بلکه باعث افزایش قیمت مسکن در اردبیل گردیده است.

این شهروند انحراف تسهیلات بانکی ارائه شده به بنگاه های زود بازده را در اردبیل بیش از چهار درصد اعلامی عنوان کرد و ابراز داشت: به نظر می رسد مسئولین استانی برای کاهش بیکاری برنامه های واحد، فراگیر، کوتاه مدت و بلند مدت مدون ندارند و فعالیتهای آنها سطحی بوده و تاکنون نتیجه مطلوبی نداشته است.

شجاعی عنوان کرد: امیدوارم که دولت آینده خارج از بحث های سیاسی ، جناح بندی ، تفکرات و اعتقادات خود در زمینه رفع معضل بیکاری در استان اردبیل گام های موثری بردارد.

به گزارش خبرنگار مهر با وجود تاکید مکرر مسولین استانی لزوم کاهش بیکاری و افزایش اشتغالزایی در اردبیل ، آمار ارائه شده از تعداد بیکاران استان از اولین سال آغاز به کار دولت نهم تا کنون 46 هزار نفر اعلام شده و عدم تغییر این آمار بحث انگیز است.

این استان با وجود پیشینه فرهنگی و تاریخ و تمدن کهن در حال حاضر از نظر فرهنگی و اجتماعی با کمبود های بسیاری مواجه بوده که این مشکل در کنار تنش های روانی و اجتماعی ناشی از فشار های اقتصادی و بیکاری جوانان به تهدیدی برای جامعه تبدیل شده است.

اردبیل از نظر سطح تحصیلات نسل کنونی در شرایط مناسبی قرار ندارد اما بررسی آمار بیکاران نشان می دهد، کفه ترازوی تعداد بیکاران به سود افرادی که از تحصیلات بالا و ممتازی برخوردار هستند، سنگینی می کند.

عدم وجود صنایع مادر، کارخانجات و شرکت های تولیدی بزرگ و مجتمع های خدماتی متمرکز، بیماری و ضعف عملکرد واحدهای صنعتی حال حاضر، عدم تحقق وعده ای مسئولین، عدم توجه به علم و فن آوری های نوین در استان و ... از جمله دلایل انکار ناپذیر در افزایش بیکاری استان می باشد.

به هر حال امید است که در چهارمین سال خدمات رسانی دولت نهم، هیئت دولت در رویکرد و نگرشی متفاوت به این استان با ارائه راه کارهای نوین این تهدید اجتماعی را به فرصت و این فرصت را به امیدواری و رضایت مندی بیش از پیش تبدیل نماید.