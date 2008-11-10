آخرین اردوی بانوان هندبالیست در تهران / باکو به ایران نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین اردوی تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در حالی از 22 آبان ماه به مدت یک هفته در تالار هندبال تهران برپا می شود که حریف تدارکاتی این تیم به ایران نخواهد آمد.

پیش از این قرار بود تیم هندبال ایران آخرین اردوی خود را به طورمشترک با تیم باکوی آذربایجان در تهران دنبال کند که این تیم در آخرین لحظات از سفر به ایران منصرف شد.

مریم کریمیانی مدیر فنی تیم هندبال بانوان کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین اردوی این تیم زیر نظر "تامارا زولکینا" روسیه ای از 22 تا 29 آبان ماه در تهران پیگیری می شود و در نهایت این تیم 29 آبان ماه عازم تایلند خواهد شد.

وی با اشاره به انصراف تیم باکو از برگزاری اردوی مشترک با تیم ملی هندبال ایران اظهار داشت: این تیم از حضور در ایران انصراف داده است به همین دلیل ما به دنبال تیم سوریه برای برپایی یک اردوی مشترک با ملی پوشان در تهران هستیم.

کریمیان افزود: در صورت لغو این برنامه تیم ملی بدون برپایی مسابقه یا بازی با تیمی خارجی عازم این سفر خواهد شد تا تنها به تجربیات برنامه های تدارکاتی با تیم های باشگاهی ایران بسنده کند.

وی ادامه داد: ترکیب نهایی این تیم متشکل از 16 ورزشکار قبل ازآغاز اردوی نهایی توسط کمیته فنی فدراسیون مشخص خواهد شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران در رده سنی بزرگسالان در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند با تیم های کره جنوبی، ژاپن، قزاقستان و ازبکستان همگروه است.