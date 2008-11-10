فیلمبرداری مستند "سرو ساعی" به پایان رسید

کارگردان مستند "سرو ساعی" در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق در خصوص این مستند گفت: "سرو ساعی" مستندی بلند در مورد زندگی هادی ساعی است که در آن ابعاد مختلف زندگی این قهرمان ارزنده کشورمان را از جمله ورزش، خانواده، مشکلات شخصی، تنهاییها و حضورش در شورای شهر به نمایش می گذارد.

وی با بیان اینکه در این مستند فارغ از اتفاقات دوران کودکی ساعی، شرایط فعلی زندگی وی به تصویر کشیده شده افزود: بازیگران مطرح سینمای کشورمان در بخشهای مختلفی از این مستند هادی ساعی را همراهی می کنند. زمانی که وی در محیطهای کاری، خانوادگی و ورزشی قرار دارد "پژمان بازغی" این قهرمان را همراهی می کند و در بخشهایی از فیلم که خانواده ساعی از جمله مادر، همسر و خواهرش حضور دارند "بهاره رهنما" نقش همراه را برعهده دارد.

مجید توکلی با تاکید بر اینکه این مستند گفتگو محور نیست خاطرنشان کرد: کار فیلمبرداری "سرو ساعی" از اوایل مهرماه سال جاری آغاز و پس از آنکه هفته 2، 3 جلسه از این مستند فیلمبرداری شد در روز خداحافظی ساعی از دنیای قهرمانی سکانس آخر این مستند در خانه تکواندوی ایران گرفته شد.

وی با بیان اینکه این مستند 40 دقیقه ای است اضافه کرد: پس از پایان فیلمبرداری مراحل تدوین این مستند هم آغاز شده است و در تلاشیم هرچه زودتر آن را آماده پخش کنیم.

کارگردان مستند "سرو ساعی" در پایان از احسان دلاویز به عنوان تهیه کننده، بهرنگ علوی مشاور کارگردان و عکاس، هومن سلمانی تصویربردار و امیر فیاض مدیر تولید این مستند نام برد.