چین در شرکت کمباین سازی اراک سرمایه گذاری می کند

عبدالحمید کاظمی سبزوار در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه از سال 63 محصولات تولیدی این شرکت به کشور چین صادر شده است، افزود: کیفیت محصولات تولیدی صادر شده به کشور چین قابل قبول بوده است و قیمتها نیز قابل رقابت .

وی با تاکید بر اینکه سه سال متوالی (بیلر) به چین صادر شده اظهار داشت: شرکت کمباین سازی ایران صادرات را، بخش مهمی از استراتژی توسعه می داند به نحوی که محصولات این شرکت تا کنون به کشورهای چین، قزاقستان، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان، عراق، زیمبابوه، اسپانیا، ونزوئلا صادر شده است .

کاظمی اظهار داشت: در حالی که خریداران داخلی و خارجی برای تولیدات این شرکت در نوبت قراردارند، کمبود نقدینگی و اختصاص نیافتن تسهیلات تعهد شده از سوی بانک های عامل روند تولید در این شرکت را دچار مشکل کرده است.

وی گفت: به علت کمبود نقدینگی و مشکلات ناشی از تولید دراین شرکت، 16 مدل انواع "بیلر" از کشورهای ترکیه و ایتالیا وارد کشور شده و این در حالیست که طی سه سال متوالی بخشی از محصولات و ماشین آلات کشاورزی این شرکت به کشور چین صادر شده است.

کاظمی با بیان اینکه هشت استان کشور از متقاضیان محصولات تولیدی شرکت کمباین سازی ایران هستند، عنوان کرد: در صورت حمایت از متقاضی و دادن تسهیلات یارانه دار از طرف دولت بسیاری از مشکلاتی که هم اکنون درگیر آن هستیم برطرف می شود .

وی تصریح کرد: در صورت دریافت 10 میلیارد تومان از تسهیلات تعهدشده که مدتهاست به تعویق افتاده، این شرکت براساس طرح توسعه ، توانایی تولید یک هزار و 248 کمباین تعهد شده خود تا پایان امسال را خواهد داشت.

کاظمی با اعلام اینکه شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام ) یک هزار و 400 سهامدار دارد، اظهار داشت: فعالیت اصلی این شرکت عبارت از طراحی، ساخت، مونتاژ، نصب و فروش کلی و جزیی، صادرات و واردات انواع کمباین، بیلر، موور و سایر ماشین آلات و ادوات کشاورزی، قطعات و وسایل یدکی است .

وی با بیان اینکه هر کمباین تولید شده این شرکت در فصل برداشت هفت اشتغال ایجاد می کند، عنوان کرد: از دیگر خدمات شرکت کمباین سازی ایران را توسعه و ایجاد صنایع وابسته و مشارکت با سایر صنایع در سرمایه گذاری های داخلی و خارجی وفق مقررات کشوری دانست .