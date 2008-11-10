افتتاح مرکز قرآن‌ حدیث و طب در دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر باقر لاریجانی امروز در مراسم تقدیر از روسای دانشگاههای علوم پزشکی و مولفان مقالات برتر در حوزه نماز و نیایش در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: این مرکز مصوب شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در وزارت بهداشت است و بستر مناسبی برای تحقیقات در زمینه معنویت در عالم پزشکی را فراهم می کند.

لاریجانی گفت: نماز و فرهنگ عبادت محور اساسی همبستگی فرهنگی در دانشگاهها علوم پزشکی است و خوشبختانه فعالیتهای خوبی در این دانشگاهها در زمینه توسعه فرهنگ نماز انجام شده است.

وی اضافه کرد: بیماران و محیطهای درمانی نیاز بیشتری به معنویت دارند و این امر از سوی مراکز درمانی وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد. کادر درمانی در زمانی به بیمار نزدیک است که این افراد بیشترین توجه را به خدا دارند و فرهنگ نماز و عبادت در این حالت روح را صفا می دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهنگ نماز و عبادت را برای محیطهای علمی ضروری دانست و گفت: توجه به کار معنوی در پزشکی اهمیت زیادی دارد چرا که یکی از خطرات رشته های علمی تربیت تک بعدی افراد است و اگر معنویت وجود نداشته باشد دانشمند تک بعدی می شود.

وی با تأکید بر توجه به نماز و فرهنگ عبادت در افزایش آرامش بیماران یادآور شد: بسیاری از مشکلات بیماران از نداشتن آرامش نشأت می گیرد و برای حل این مشکل باید به نیازهای معنوی آنها توجه شود.

به گزارش مهر،‌ در این مراسم از روسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران، قزوین،‌ کرمان،‌ مشهد،‌ هرمزگان، همدان،‌ اصفهان، ایلام،‌ بجنورد،‌ بقیة الله، زنجان،‌ سبزوار،‌ شاهرود،‌ شهیدبهشتی،‌ شیراز،‌ گلستان،‌ فسا و گیلان به دلیل توسعه فرهنگ نماز در دانشگاهها تقدیر به عمل آمد.