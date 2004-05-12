نقش نيروهاي مردمي در فتح خرمشهر نقشي بارز بود

به گزارش خبرگزاري مهر، سردار سرتيپ پاسدار علي شمشيري در جمع خبرنگاران ضمن تشريح برنامه هاي ويژه سپاه در سالروز عمليات بيت المقدس و فتح خرمشهر با اشاره به لزوم شناخت فاتحان خرمشهر كه در قيد حيات هستند گفت: تلاش داريم تا اين عزيزان كه فاتحان فتحي عظيم و ملي هستند را بخصوص درمراكز استانها جمع كنيم و جشني داشته باشيم.

جانشين ستاد مشترك سپاه پاسداران به برنامه هايي كه قرار است در سالروز فتح خرمشهر اجرا شود اشاره نمود و افزود: برنامه جنگ خرمشهر، در كنار پل كارون در سوم خردادماه برگزار مي شود.

وي عبور غواصان از عرض رودخانه، اجراي عمليات چتربازي، عبور نيروهاي زرهي از عرض كارون، نورافشاني و نيز سخنراني فاتحان و فرماندهان در استانهاي مختلف كشور را از برنامه هاي اين ايام خواند.

سردار شمشيري غبار روبي و عطرافشاني قبور شهداي عمليات چتربازي بيت المقدس را از ديگر طرحهاي معاونت فرهنگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ايام سالروز فتح خرمشهر اعلام كرد.

جانشين ستاد مشترك سپاه پاسداران از درمان رايگان در مراكز درماني خرمشهر طي ايام سالروز عمليات بيت المقدس خبر داد و اظهار داشت: برگزاري جلسات رفع شبهه ها در مورد جنگ در مدارس و مراكز آموزشي و نيز ارائه انتشارات مربوط به عمليات آزاد سازي خرمشهر و دفاع مقدس از ديگر برنامه هاي سالروز عمليات بيت المقدس است و بسيج دانشجويي نيز تحت عنوان گفت و گوي نسل ها به برگزاري جلساتي در دانشگاهها اقدام خواهد كرد.

سردار شمشيري با اشاره به شبهاتي كه در مورد دفاع مقدس و ادامه جنگ پس از فتح خرمشهر، مطرح مي شود گفت: اين شبهات نه از سوي كساني كه خود در دفاع حضور داشته اند بلكه از جانب كساني طرح مي گردد كه از ميدان معركه دور بوده اند و وظيفه ايجاد شبهه و ابهام را دارند.

وي بيان داشت: مقايسه حماسه عظيمي كه ملتها آفريد در كنار آنچه در عراق روي داد، اين نتيجه را به دست مي دهد كه روحيه ايمان و مقاومت است كه مانع از شكنندگي يك ملت مي گردد.

ايشان اظهار داشت: البته سپاه به دنبال اين نيست كه فتح خرمشهر را به نام خود تمام كند بلكه اين مردم بودند كه از نيروهاي مسلح حمايت كردند و همه نيروهاي مسلح در اين حماسه آفريني نقش داشتند اما در نهايت بايد گفت: كه خرمشهر را خدا آزاد كرد.

وي افزود: فتح خرمشهر نماد وحدت تمام نيروهاي مسلح اس هرچند كه نقش نيروهاي مردمي، نقش بارزتر است.

شمشيري همچنين با اشاره به طرح كوهنوردي سال 83 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي گفت: در سال 82، 14000 نفر از خواهران و برادران سپاه و بسيج قله 4860 متري سبلان را فتح كردند و امسال طرح كوهنوردي با حجمي سه برابر سال 82 يعني تركيبي از 50 هزار نفر پاسدار و 5/1 ميليون نفر بسيجي به صورت منطقه اي برگزار مي گردد.

سردار شمشيري در ادامه گفت: ما تنها به دنبال كار ورزشي نيستيم بلكه هدف تقويت همه ابعاد شخصيتي نيروهاي شركت كننده در طرح است.

جانشين ستاد مشترك سپاه، تشويق و ترغيب كوهنوردي توسط مقام معظم رهبري را از انگيزه هاي اين برنامه خواند و افزود: آمادگي توان رزمي و ايجاد قابليت لازم براي عمل در بدترين شرايط و نيز كاربردي كردن ورزش كوهنوردي از ديگر دلايل توجه به اين رشته ورزشي است.

وي تقويت اين ورزش در كشور و آمادگي نيروهاي بسيج و سپاه در امر امداد و نجات و همچنين ايجاد آمادگي جسماني بر مبناي دكترين هاي دفاعي و عملياتي سپاه با محوريت نبرد نامتقارن را نيز از جمله اهداف در گرايش به رشته كوهنوردي خواند.

ايشان بااشاره به تلاش براي حمل تجهيزات نظامي همراه با لوازم عادي در صعودها گفت: براي اينكه تعداد نفرات بيشتري را تحت پوشش طرح داشته باشيم و هزينه ها نيز كاهش يابد اين طرح به صورت منطقه اي اجرا مي شود.

وي با اشاره به اجراي طرح در مناطق صعب العبور گفت: پايان اجراي طرح به ماههاي دي و بهمن مي رسد كه حائز شرايط خاصي است.