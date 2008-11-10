طرح مهارتهای زندگی در 90 درصد مهدهای کودک کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد نفریه صبح امروز در نشست خبری با اعلام اینکه مهمترین وبزرگترین راه پیشگیری از آسیب های اجتماعی در دنیا آموزش مهارت های زندگی در کلیه سطوح جامعه است افزود: این طرح از 12 سال گذشته در کشور آغاز شده وامسال در سطح مهدهای کودک اجرا می شود.

وی آموزش مهارت زندگی در سطوح اولیه زندگی را از اولویت های این نهاد برشمرد وبیان داشت: بر اساس نظرسنجی در کشور مهمترین آسیب اجتماعی بعد از فقر وبیکاریف اعتیاد شناسایی شده که برای پیشگیری از این امر آموزش مهارت های زندگی است.

80 درصد کودکان سه تا 6 ساله تحت پوشش طرح تنبلی چشم قرار می گیرند

معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور با اشاره اجرای طرح پیشگیری از تنبلی کشور در کشور گفت: در دوازده سال گذشته زمان آغاز این طرح بیش از دوازده میلیون و هفتصد هزار کودک، تحت پوشش غربالگری تنبلی چشم قرار گرفتند.

نفریه ادامه داد: از این تعداد، 355 هزار نفر اختلالات جسمی مثل انکسار داشتند و 105 هزار کودک نیز آمبلیوپ تشخیص داده شد که بدین ترتیب، کودکانی که در آینده دچار نابینایی یا کم بینایی شدید می‌شدند، تشخیص داده شدند.

وی خاطرنشان کرد: 75 درصد کودکان چهار تا شش ساله در سراسر کشور در سال گذشته تحت پوشش این طرح قرار گرفتند که در روستاها و مناطق عشایرنشین میزان پوشش به 81 درصد رسید.پ

معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشوربا بیان اینکه امسال 18 هزار پایگاه برای اجرای این طرح در سطح کشور فعال شده است افزود: ایجاد پایگاه‌های دایمی برای اجرای این طرح، از کارهای امسال است؛ یعنی پس از اتمام زمان اجرای طرح پیشگیری از تنبلی چشم، والدینی که موفق به حضور در این پایگاه‌ها برای سنجش بینایی کودکان خود شده‌اند، می‌توانند به پایگاههای دایم مراجعه کنند و فرزندان آنها تحت غربالگری تنبلی چشم قرار بگیرند.

نفریه گفت: همچنین از ویژگی‌های اجرای این طرح در سال جاری آن است که این طرح از نظر کمی و کیفی ارتقا یافته است و بخشی از کودکان سه ساله هم تحت پوشش طرح قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با دستگاه‌های غربالگری تنبلی چشم خریداری شده برای تمامی استان‌های کشور، می‌توان کودکان سه ساله را نیز زیر پوشش این طرح قرار داد، زیرا آنها کمتر می‌توانند با توجه به سن کم در اجرای این طرح همکاری کنند.

وی افزود: بر پایه برنامه پیش‌بینی شده در سال جاری، امسال هشت درصد کودکان سه ساله در سراسر کشور زیر پوشش این طرح قرار می‌گیرند و در صورت موفقیت در اجرای این طرح با سرمایه گذاری بیشتر در سالهای آینده کودکان کم سن و سال نیز زیر پوشش طرح قرار می‌گیرند.

وی بیان داشت: هزینه غربالگری تنبلی چشم در مهد کودک‌های خصوصی 250 تومان و در مهدهای دولتی رایگان است و والدین می‌توانند برای سنجش بینایی کودکان خود، به مهدهای کودک سراسر کشور و پایگاه‌های سنجش بینایی تحت نظارت سازمان بهزیستی از اول تا سی‌ام آبان مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه جلوگیری از ابتلا به تنبلی چشم را تنها تا سن هفت سالگی می توان کنترل کرد اظهارداشت: از روی ظاهر چشم نمی‌توان بیماری تنبلی چشم را تشخیص داد و این بیماری خاموشی است که در صورت تشخیص ندادن به موقع، موجب نابینایی دایم و کم‌بینایی می‌شود.

290 هزار نفر معتاد در چرخه درمان قرار گرفتند

نفریه همچنین جلوگیری از ابتلا به اعتیاد را از اهم وظایف این معاونت برشمرد وگفت: در این راستا سال گذشته 290 هزارنفر معتاد در چرخه درمان قرار گرفته ودو میلیون و150 هزار نفراز خدمات پیشگیری از اعتیاد بهره مند شدند.

وی از فعالیت هزار و800 تیم اجتماعی با محور پیشگیری از ابتلا به اعتیاد در کشور خبرداد وعنوان کرد: همچنین یک هزار و700 کودک در مقاطع مختلف تحصیلی تحت پوشش آموزش مهارت های زندگی قرار گرفتند.

معاون امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور در ادامه از وجود 30 مرکز مشاوره زنتیک در کشور خبرداد وگفت: سال گذشته 400 هزار نفر از معلولان از این خدمات استفاده کرده اند.

70 درصد نوزادان تحت پوشش طرح غربالگری شنوایی قرار می گیرند

معاون فرهنگی وامور پیشگیری کشور در ادامه گفتگو با بیان اینکه امسال 30 درصد از نوزادان هدف تحت پوشش این طرح قرار می گیرند افزود: این میزان در سال آینده به 50 درصد وتا سه سال آینده به 70 درصد می رسد.

وی از خریداری 180 دستگاه غربالگری شنوایی در کشور خبرداد.

وی به منظور شرکت در افتتاحیه مسابقات فوتسال کارکنان بهزیستی کشور در ارومیه به این استان سفر کرده بود.