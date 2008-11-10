چاپ انجیلی با پیام زیست محیطی برای مسیحیان

کلیسای کاتولیک آمادگی پذیرش پاپ سیاهپوست را دارد

رئیس سابق کنفرانس اسقفهای آمریکا به دنبال انتخاب رئیس جمهور آمریکایی- آفریقایی ایالات متحده اعلام کرد: کلیسای کاتولیک آمادگی پذیرش پاپ سیاهپوست را دارد.

اسقف ویلتون دنیل گریگوری اسقف اعظم آتلانتا در گفتگو با روزنامه ایتالیایی استامپا گفت: اگر باراک اوباما در کاخ سفید مانند نخستین انسان روی ماه است همین امر نیز می تواند برای تخت پیتر ( عنوان پاپی) رخ دهد.

وی انتخاب اوباما را نشانه ای برای بشریت دانست ، نشانه اینکه مسئله نژاد و مشکل تبعیض نژادی از بین رفته است. گریگوری خود نخستین سیاهپوستی بود که طی سالهای 2001 تا 2004 به عنوان رئیس کنفرانس اسقفهای آمریکایی فعالیت کرد. وی با اشاره به ماهیت بین‌المللی و جهانی سلسه مراتب واتیکان گفت: کلیسا نیز پیشرفتهای تأثیرگذاری داشته است.

رئیس سابق کنفرانس اسقفهای آمریکا همچنین یادآور شد: در سایه حکمت کاردینالها انتخاب پاپ سیاه نیز در محفل سری بعدی پس از مرگ پاپ بندیکت شانزدهم میسر است.

در طول برگزاری جلسات سری سال 2005 که به انتخاب بندیکت شانزدهم منتهی شد، یکی از اعضای کالج کاردینالها، فرانسیس آرینزه کاردینال سیاهپوست آفریقایی بود که به طور بالقوه به عنوان جانشین ژان پل دوم توصیف می شد.

آرینزه از سال 2002 تاکنون ریاست کنگره نیایش الهی واتیکان را برعهده دارد و همچنین مشاور ارشد پاپ فقید لهستانی بود.

تصاویر دینی و سکولار در تمبرهای کریسمس پست سلطنتی بریتانیا

پست سلطنتی بریتانیا امسال با شکستن سنت سالهای پیش مجموعه تمبرهای کریسمس خود را با تصاویر دینی و سکولار در کنار هم منتشر کرد.

"رویال میل"، سازمان ملی پست بریتانیا به عنوان سازمان سلطنتی پست طی 40 سال گذشته نسخه ویژه ای از تمبرهای کریسمس منتشر کرده تنها تصاویر دینی داشته است. مجموعه 2008 این تمبرها دربرگیرنده نقاشی " مریم متواضع" اثر نقاش ایتالیایی " لیپو دی دالماسیو" و نقاشی " مریم و کودک" اثر ویلیام دایس مشاهده می شود.

در بخش تصاویر سکولار نیز شخصیتهایی چون سیندرلا، پیتر پن، علاء الدین و سفید برفی ارائه شده است. جولیئتا ادگار رئیس بخش تمبره از ویژه در رویال میل گفت: 40 سال است که مشتریان از تمبرهای کریسمس ما استفاده می کنند.

امسال ما تصاویر کریسمس را به طوری ارائه کردیم که در میلیونها کارت و هدیه سراسر پادشاهی متحد بریتانیا و سراسر جهان مورد استفاده قرار گیرد. رویال میل اعلام کرده انتظار دارد 2 میلیارد محموله پستی در فصل کریسمس به همراه 750 کارت تبریک کریسمس ارسال شوند.

همایش بین ادیان سازمان ملل با محور گفتگوی تمدنها برگزار می‌شود

همایش بین ادیان سازمان مللح متحد با محوریت گفتگوی تمدنها طی روزهای 13 و 14 نوامبر با حضور شرکت‌کنندگانی در سطوح عالی کشورها برگزار خواهد شد.

این همایش به دنبال همایش بین ادیان مادرید برگزار می شود و شرکت کنندگان آن نمایندگان ادیان اسلامی، مسیحیت، یهودیت، بودیسم، هندوئیسم، و سایر ادیان از سراسر جهان خواهند بود.

همایش مادرید بیانیه با 10 اصل تصویب کرد که دربرگیرنده وحدت بشریت و تساوی انسانها بدون توجه به رنگ، قوم، پیشینه و فرهنگ، خلوص ذات انسانها ، تمایل به عدالت و دوری از بی عدالتی، تنوع فرهنگها و تمدنها است.

دکتر رائد کرمعلی سفیر ویژه عربستان در سازمان ملل گفت: پاسخ اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به گفتگو نشانه اتفاق آرا نسبت به گفتگو به عنوان ابزاری برای توسعه فرهنگ تساهل میان مؤمنان ادیان مختلف و طرفداری از فرهنگهای جهانی است.

وی گفت: اهمیت گفتگو برای گردهم جمع کردن تمام اقشار جامعه بدون توجه به اعتقادات و نظریه های سیاسی در این زمان بیشتر مورد توجه قرار می گیرد به ویژه اینکه کنفرانس اسلامی مکه نیز راه را برای گفتگوهای بین ادیان مادرید که با حضور پیروان تمام ادیان و فرهنگها برگزار شد باز کرد.

این همایش پیام قوی درباره وحدت جهانی، توافق جمعی و حمایت از گفتگو ارسال می کند تا اصول تساهل و درک میان تمام مردم جهان و مؤمنان ادیان توحیدی و پیروان سایر ادیان تقویت شود.

پادشاهان بحرین و اردن، امیر کویت، رئیس جمهور لبنان، فیلیپین، پاکستان، فنلاند و آمریکا در کنار نخست وزیران و وزرای امور خارجه در سازمان ملل حضور خواهند داشت.

سفیر ویژه عربستان در سازمان ملل گفت: این همایش بر مسائل جهانی از جمله بحران اقتصادی جهان، مبارزه علیه تروریسم، فقر و مواد مخدر تمرکز خواهد کرد.

وی همچنین تأکید کرد که سازمان ملل خود به صورت مستقل دعوتنامه هایی را برای کشورهای عضو ارسال کرده، این امر بدین معنا است که هیچ نهاد دینی، حقوقی و مدنی کشورهای دارای جایگاه ناظر چون واتیکان و فلسطین و سازمانهایی چون سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب در این اجلاس شرکت نمی کنند.

"انجیل سبز" با رویکرد زیست‌محیطی منتشر می‌شود

یک مؤسسه انتشاراتی مسیحی در ایالات متحده با تأکید بر پیام زیست‌محیطی انجیل، کتاب "انجیل سبز" را با ظاهری متفاوت، استفاده از کاغذهای بازیافت شده و جوهری که با استفاده از سویا تهیه شده، ماه آینده روانه بازار نشر خواهد کرد.

درحالی‌که نگرانیهای زیست‌محیطی در چند سال اخیر افزایش یافته‌اند ناشر انجیل سبز اظهار می‌دارد که خداوند یکی از طرفداران محیط‌ زیست است. در این انجیل بیش از یک هزار آیه درباره زمین را با رنگ قرمز و جوهر سویا نوشته است. مقالات رهبران دینی و سایر منابع درباره عدالت بوم‌شناختی در این کتاب قرار گرفته که جلد آن با پارچه 100 درصد نخ تهیه شده است.

میشل مادلین ویراستار انجیل سبز در این رابطه گفت: جنبش زیست‌محیطی امروزه بخش بزرگی از دستورالعمل فعالیتهای گروههای مسیحی به‌ویژه جوانان را تشکیل داده و آنهایی که فکر می‌کنند انجیل هیچ موردی را درباره آن مطرح نکرده می‌توانند با مطالعه این کتاب به حقایق جالبی دست یابند.

ماتیو اسیث از پزشکان و فعالان مسیحی حمایت از محیط ‌زیست در مقدمه انجیل سبز اظهار داشته بزرگترین مشکل دنیای امروز این است که سیاره زمین درحال احتضار به سر می‌برد. 10 درصد کاغذ این انجیل از کاغذهای بازیافت تهیه شده و این میزان بیشترین درصدی بود که ناشر می‌توانست به کارگیرد چرا که در صورت افزایش آن به ضخامت کتاب افزوده می‌شد.

الیث گفت: در بازبینی آینده برای انتشار، آیات مهمی که نادیده گرفته شده نیز سبز خواهند شد.



اعلامیه زیست‌محیطی بین‌ادیان در سوئد امضا می‌شود

30 نفر از رهبران دینی ادیان مختلف به همراه قانونگذاران سراسر دنیا طی یک گردهمایی در سوئد راهکارهای مبارزه با افزایش تدریجی دمای زمین را بررسی کرده و اعلامیه زیست‌محیطی بین ادیان را امضا خواهند کرد.

این همایش دو روزه از 28 نوامبر ( 8 آذرماه) با هدف تصویب اعلامیه‌ای برگزار می‌شود که دربرگیرنده درخواستها و همچنین تعهداتی است.

اسقف اعظم آندرس وجرید از سوئد گفت: ما از قانونگذاران و سیاستگذاران بین‌المللی دعوت کردیم گامهایی در راستای مبارزه با موضوعات جوی، افزایش دمای هوا و تغییرات جوی برداشته و از رهبران دینی خواستیم در این رابطه فعال شوند.

ویجرید به عنوان رهبر کلیسای لوتری سوئد گفت: محور اصلی این گردهمایی ابراز حیرت و شگفتی درباره محیطی است که در آن زندگی می‌کنیم. همچنین باید متوجه باشیم که این محیط به‌مثابه موهبتی به ما اعطا شده است.

اعلامیه این نشست با عنوان "اعلامیه بین ادیان اقلیمی " در همایش تغییرات جوی سازمان ملل متحد که قرار است دسامبر 2009 برگزار شد به دولتها و سازمانهای مختلف بین‌المللی ارائه خواهد شد.

ویجرید گفت: زمانی که انسانها متوجه شده‌اند زندگی ما در مرزهای این محیط زیست جریان دارد این امر حس وحشتی ایجاد می‌کند که مانع انجام امور منطقی و هوشمندانه می‌شود.

شیخ احمد بدرالحسون مفتی اعظم سوریه، ریچارد چارترس اسقف انگلیکن لندن، پرفسور لیو شیاوگان از دانشگاه چینی هنگ کنگ به عنوان یک دائوئیست، متروپلیتن جان پرگامون از یونان به عنوان یکی از دونماینده پاتریاک قسطنطنیه، آوراهام سئوتندراپ خاخام هلندی به همراه علمای هندو، سیک، بودایی و رهبران سرخپوستان امریکا در این همایش شرکت می‌کنند.



ثبت ساعت ورود و خروج تمام کشیشان و اسقفهای واتیکان

از شخصیتهای دینی واتیکان و تمام کارمندان کوچکترین کشور جهان خواسته شده تا ساعت ورود و خروج خود را در ساعات کاری واتیکان مشخص و ثبت کنند.

پاپ بندیکت شانزدهم این اقدام جدید را برای تعیین ساعات کاری مؤثر کارکنان واتیکان به عنوان کوچکترین کشور دنیا تصویب کرده است. مقر پاپ کارتهای ساعت‌زنی جدیدی را برای تمام کارمندان واتیکان از پایین‌ترین کارمندان دفتری تا روسای دپارتمانهای مختلف واتیکان از جمله کشیشان، اسقفها، گارد سوئیس و پلیس واتیکان تولید کرده است.

طی 40 سال گذشته این نخستین‌باری است که واتیکان از کارمندان خود خواسته ساعت ورود و خروج خود را ثبت کنند. پاپ ژان بیست و سوم در دهه 1960 قانون ثبت زمان را فسخ کرد. در این میان شخصیتهای دینی سالخورده اظهار داشته‌اند که ثبت ساعت ورود و خروج هنگامی‌که آنها مجبورهستند دوبار در هفته از مناطق کلیسایی خود بازدید کنند به یک معضل تبدیل می‌شود.

آنها از پاپ ژان به پاپ خوب یاد می‌کنند که اعتقاد داشت زمان کارمندان برای حضور باید بسیار انعطاف‌پذیر باشد.

این کارتهای ساعت‌زنی دیجیتال جایگزین تمام انواع کارتهای شناسایی کارمندان و ساکنان واتیکان خواهند شد. چنید پیش نیز برلوسکونی نخست‌وزیر ایتالیا با انتقاد از کارمندان دولت به عنوان افرادی تنبل اعلام کرد که در مورد ساعات طولانی صرف ناهار و وقفه‌های طولانی صرف قهوه میان روز سختگیری خواهد کرد. مقر پاپ براساس آمار اقتصادی سالانه خود دارای 2748 نفر کارمند است.

کلیسای ارتدکس روسیه خواستار گسترش خیرخواهی در زمان بحران مالی شد

کلیسای ارتدکس روسیه از مؤمنان جهان خواست کمکهای خیرخواهانه در زمان بحران مالی افزایش یابد .

اسقف اعظم وسفولد چاپلین رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس روسیه طی یک نشست خبری در مسکو اعلام کرد: در شرایط بحرانی امروز باید میزان کمک به دیگران و اختصاص مبلغی را برای امور خیر مورد بررسی قرار دهیم.

وی اعتقاد دارد که تمام شهروندان بدون درنظرگرفتن میزان درآمد خود باید مبلغی را به امور خیر و کمک به نیازمندان اختصاص دهند. این شخصیت دینی در کلیسای ارتدکس روسیه بر ضرورت به خاطر سپردن این امر که تمام مبالغی که همواره برای کمک به دیگری صرف می‌شود به خود اهداء‌کننده باز خواهد گشت تأکید کرد.

این نماینده مقر پاتریاک مسکو همچنین از مؤمنان جهان خواست به خاطر داشته باشند زمانی‌که پول بدون ارتباط با کارها، کالاها و خدمات حقیقی به دست آید امکان به وجود آمدن اقتصاد ثابت میسر نیست.

رهبران دینی گرجستان با رهبر ارتدکسهای روسیه دیدار می‌کنند

برای نخستین‌بار پس از جنگ ماه آگوست میان روسیه و گرجستان یک هیئت از رهبران دینی گرجستان به منظور گفتگو و تبادل‌نظر با پاتریاک روسیه وارد مسکو می‌شوند.

رهبران دینی گرجستان برای گفتگو درباره مشکلات مناطق کلیسایی گرجستان و اوستیای جنوبی و مسئله به دست آوردن کنترل آزاد کلیسای ارتدکس گرجستان در این مناطق با پاتریاک الکسی دوم رهبر کلیسای ارتدکس روسیه دیدار خواهند کرد. این هئیت از رهبران دینی همچنین در نظر دارند مشکلاتی را که در نتیجه جنگ ماه آگوست به‌وجود آمدند به بحث و تبادل نظر بگذراند.

جراسیم شاراکیندیز رهبر مناطق کلیسایی زوگدیدی و سایشی هدایت این هئیت را برعهده دارد. زوراباشیدیز سفیر سابق گرجستان در روسیه نیز شخصتیهای دینی این هئیت را همراهی می‎‌کند. انتظار می‌رود این هئیت دیداری با اقلیتهای گرجی در روسیه داشته باشند.

این دیدار برای تابستان گذشته برنامه‌ریزی شده بود اما جنگ این برنامه‌ها را لغو کرد.