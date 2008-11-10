تأثیر فناوری نانو بر تولید داروهای آنتی بیوتیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود تاثیر بیشتر داروهای قابل انحلال، اکثر داروهای رایج مورد استفاده در انواع بیماری های مهلک، غیر قابل انحلال هستند که این امر باعث کاهش تاثیر آنها بر بهبود بیماری خواهد شد.

داروسازان معمولا برای افزایش تأثیر داروها میزان مواد دارویی موجود در ساختار کلی دارو را افزایش می دهند که این امر نیز به خودی خود، می تواند منجر به افزایش فعالیتهای باکتریایی و مقاوم سازی آنها در مقابل انواع بیماریها شود.

به همین منظور شیمیدانان دانشگاه لیورپول، فناوری را تولید کردند که با استفاده از آن نانوذرات غیر قابل انحلال، قادر به تولید ذرات دارویی شبیه به داروهای قابل انحلال، با همان تأثیر خواهد بود.

نانو ذرات، ذراتی ساخته دست بشر هستند که به منظور مصرف در صنایع مختلف از جمله صنایع آرایشی و دارویی تولید شده و باعث ایجاد خصوصیاتی مانند مقاومت، سبکی و پاکی در محصولات می شوند.

آزمایشها بر روی داروهای تولید شده توسط نانو فناوری نشان می دهد، میزان کمی از داروهای غیر قابل انحلال در شکل نانو ذرات، به نسبت گذشته تأثیر بیشتری را از خود به جای می گذارند که این امر می تواند ارائه دهنده ایده ای جدید در تولید داروها با میزان کم و تأثیر بالا به شمار رود.

در حال حاضر از این شیوه در تولید داروهای آنتی پاراستیک برای درمان بیماری مالاریا استفاده شده است و در صورتی که این فناوری بتواند ذرات دارویی ضد مالاریا را به بدن برساند، قادر خواهد بود از مرگ سالانه میلیونها نفر جلوگیری کرده و زندگی صدها میلیون مبتلا به این بیماری را بهبود بخشد.

بر اساس گزارش ساینس دیلی، دانشمندان بر این باورند که با گسترش این فناوری می توان شیوه های درمانی جدیدی را برای درمان گروه گسترده ای از بیماریهایی که در مقابل انواع داروها از خود مقاومت نشان می دهند ارائه کرد.