دختران برتر و نمونه اردبیل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، این همایش قبل از ظهر امروز با حضور فرماندار اردبیل، مدیران دستگاه های اجرایی و مدیر کل دفتر امور بانوان استانداری و جمعی از علاقمندان در مجتمع فرهنگی فدک برگزار شد.

در این مراسم مشاور استاندار و فرماندار اردبیل طی سخنانی دختران و زنان جامعه اسلامی را به الگو پذیری و الگو برداری از زندگی معنوب و پربار حضرت معصومه (س) فراخواند.

یوسف اکبری با اشاره به اینکه کشورهای غربی از دختران به عنوان ابزاری شیطانی و تجاری استفاده می کنند، افزود : فرهنگ دینی و اسلامی ما به دختران و زنان به عنوان یک موجود با ارزش و دارای کرامت انسانی نگاه می کند.

وی ابراز داشت: در حال حاضر و به برکت نظام اسلامی زنان و دختران ایرانی از جایگاه والایی در دنیا برخوردار بوده و در عرصه های مختلف بویژه در عرصه سازندگی کشور نقش انکار ناپذیری دارند.

فرماندار اردبیل عنوان کرد: در طول 30 سال گذشته دختران و زنان ایرانی همدوش مردان و پسران برای آبادانی شکوفایی کشور کوشیده اند و در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اثر بخش بوده اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون 50 درصد دانش آموزان استان اردبیل را دختران تشکیل می دهند، خاطر نشان کرد: این تحرک و پویایی نشان از رشد و بالندگی آنها بوده و باید برای پرورش فکری، عقلی و اعتقادی این آینده سازان برنامه ریزی مطلوبی داشته باشیم.

در پایان این مراسم از 45 نفر از دختران نمونه و برتر استان در زمینه های مختلف از جمله حجاب و عفاف با اهدای هدایایی تجلیل بعمل آمد .

همچنین با برگزاری برنامه های مشابهی در دیگر شهرستانهای استان از دختران برگزیده در زمینه های حجاب، عفاف، اخلاق و تحصیلات تجلیل شدند.