برتری شناگران موج های آبی و مناطق نفت خیز در پنج ماده نخست

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها با حضور تیم های مناطق نفت خیز جنوب ، موج های آبی مشهد ، فولاد مبارکه سپاهان ، پیام مازندران ، نفت تهران ، ملی حفاری اهواز ، البرز کرج ، تربیت بدنی فارس ، کوثر گیلان و شهید رجائی قزوین در 20 رشته رقابتی در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده است. مسابقات 5 رشته نخست صبح امروز در مواد 200 متر کرال پشت ، 50 متر آزاد ، 200 متر قورباغه ، 4 در 100 متر آزاد ، 4 در 100 متر مختلط تیمی برگزار شد و نتایج نهایی به ترتیب زیر به دست آمد:

200 متر کرال پشت : 1- پوریا مالدار قصری با زمان 57/18/2 دقیقه از موج های آبی مشهد 2-پدرام مالدار قصری با زمان 81/20/2 دقیقه از نفت تهران 3-جمال چاوشی فر با زمان 83/27/2 دقیقه از فولاد مبارکه سپاهان

50 متر آزاد : 1- محمد بیداریان با زمان 09/24 ثانیه از مناطق نفت خیز 2- پاشا وحدتی با زمان 27/24 ثانیه از موج های آبی مشهد3-احمد رضا جلالی 70/24 ثانیه از مناطق نفت خیز جنوب

200 متر قورباغه : 1-سروش خواجگی با زمان 13/35/2 دقیقه از موج های آبی مشهد 2-محمد کریم حسن آقایی با زمان 39/43/2 دقیقه از نفت تهران 3-امیر شجاعی با زمان 39/41/2 دقیقه از مناطق نفت خیز جنوب

400 متر آزاد : 1-سعید آشتیانی با زمان 94/14/4 دقیقه از مناطق نفت خیز جنوب 2- سامان سالاری با زمان 25/22/4 دقیقه از نفت تهران 3-سهیل آشتیانی با زمان 23/28/4 دقیقه از موج های آبی مشهد

4 در 100 متر مختلط تیمی : 1-تیم موج های آبی مشهد با زمان 28/10/4 دقیقه متشکل از ( پوریا مالدار قصری ، سروش خواجگی ، رضا انصاری و پاشا وحدتی )2 - تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان 21/11/4 دقیقه متشکل از ( جمال چاوشی فر ، محمد علیرضایی ، گامر دیلانچیان و محمد اسماعیلیان ) 3- تیم مناطق نفت خیز جنوب با زمان 57/11/4 دقیقه متشکل از ( محمد ناظری ، مهران فرج زاده ، اشکان شرف زاده و محمد بیداریان)

رقابت های 5 رشته دوم عصر امروز از ساعت 16:30 الی 18:15 در استخر آزادی برگزار خواهد شد و شناگران در مواد 400 متر مختلط انفرادی ، 100 متر آزاد ، 50 متر کرال پشت ، 800 متر آزاد و 200 متر پروانه ، به مصاف هم می روند.

مرحله نخست ششمین دوره لیگ شنای باشگاه های برتر کشور فردا شب با معرفی صدر نشین مرحله نخست به پایان می رسد. لیگ برتر شنا طی چهار مرحله برگزار خواهد شد.