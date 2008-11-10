اسلام برای ازدواج طرحهای کاربردی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی جاوید با اشاره به آموزه های دقیق و متقن دینی برای زمینه سازی تشکیل خانواده و حفظ پاکدامنی جوان در این نهاد گفت: آنچه در دین اسلام مطرح شده متناسب با طبع بشر و مطلوب است اما اینکه ما چقدر توانسته ایم این آموزه ها را کاربردی کنیم مسئله دیگری است.

وی ضمن تشریح نوع نگاه تربیتی اسلام در خانواده ها افزود: عدم توانمندی جوانان برای انتخاب درست همسر ناشی از الگوپذیری آنان از والدین است. جوانانی که شاهد مشاجره های مدام والدین خود هستند نسبت به ازدواج بدبین خواهند شد. برای اصلاح ساختارهای درون خانواده باید عزمی جدی و عمومی صورت گیرد و در این عزم عمومی هر گروه در جایگاه خود مسئولیتی خواهد داشت.

حجت الاسلام جاوید با اشاره به مسئولیت گروههای تاثیرگذار بر خانواده و نخبگان جامعه اعم از دانشگاهیان، مسئولان آموزش و پرورش و حوزویان برای اصلاح ساختارهای درون خانواده گفت: ریشه بسیاری از مشکلات و مسائلی که جوانان با آن مواجه هستند در شخصیت خود جوان جستجو می شود اما لازم است که با توجه به غفلت والدین در شرایط کنونی برخی از این مشکلات در ارتباطات درون خانواده ریشه شناسی شود. امروزه برخی پدران و مادران بی آنکه خود بخواهند در خانواده ها ایجاد گسست می کنند.

وی به محدودیت مبانی تعلیم و تربیت در آثار شهید مطهری و شهید بهشتی اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به حساسیتی که در جامعه نسبت به مسائل تربیتی جوانان ایجاد شده ، اهتمام بیشتری نسبت به منابر وعظ و خطابه با موضوعات تعلیم و تربیت می شود.