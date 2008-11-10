عدم برگزاری کلاس در زمان نماز / لزوم تحقیقات پزشکی در اخلاق عملی

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در مراسم تقدیر از روسای دانشگاههای علوم پزشکی و مولفان مقالات برتر در حوزه نماز و نیایش در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: نماز و عبادت نیاز به گفتمان سازی به زبان امروز دارد. مباحثی که امروز مطرح می شود بیشتر از دیدگاه اخلاق نظری است در حالیکه امروز به اخلاق عملی نیاز داریم و متأسفانه در این زمینه تولیدات زیادی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برگزاری همایش سراسری نماز و نیایش در سطح دانشگاههای کشور خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش به مدیریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، موجب توجه بیشتر به نماز در دانشگاههای کشور شده است و پرچمی که به اهتزار در آمده بروز و جلوه بیشتری می یابد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: مفهومی که از سلامت تداعی می شود آرامش در همه ابعاد است و تنها آرامش جسمی مورد نظر نیست بلکه آرامش روحی،‌ معنوی و اجتماعی نیز مورد تأکید است که این موضوع به کمک عبادت ایجاد می شود.

وی گفت: در محیط های علمی همیشه این نگرانی وجود دارد که داشته های علمی موجب غرور شود و افراد احساس استغنا کرده و از خدا دور شوند،‌ در اینجا است که عبادت خدا جایگاه خود را نشان می دهد.

لنکرانی اضافه کرد: دانشگاههای علوم پزشکی می توانند در حوزه های مرتبط علوم پزشکی و اخلاق عملی و توجه به عبادت در زندگی امروز به طور عالمانه بپردازند و توقع می رود که در این حوزه کارهای تحقیقاتی بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین از محققان علوم پزشکی خواست: در زمینه اخلاق عملی مرتبط با پزشکی کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام دهند.