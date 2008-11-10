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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۱۵

لنکرانی تأکید کرد:

عدم برگزاری کلاس در زمان نماز / لزوم تحقیقات پزشکی در اخلاق عملی

عدم برگزاری کلاس در زمان نماز / لزوم تحقیقات پزشکی در اخلاق عملی

وزیر بهداشت برگزاری همایش نماز و نیایش را فرصت مناسبی برای تولید مفهوم عبادت در محیطهای دانشگاهی دانست و گفت: برپایی نماز در محیطهای درمانی و دانشگاهی وزارت بهداشت مورد توجه است به همین دلیل تأکید داریم که در ساعات نماز کلاسهای درس برگزار نشود.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در مراسم تقدیر از روسای دانشگاههای علوم پزشکی و مولفان مقالات برتر در حوزه نماز و نیایش در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: نماز و عبادت نیاز به گفتمان سازی به زبان امروز دارد. مباحثی که امروز مطرح می شود بیشتر از دیدگاه اخلاق نظری است در حالیکه امروز به اخلاق عملی نیاز داریم و متأسفانه در این زمینه تولیدات زیادی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به برگزاری همایش سراسری نماز و نیایش در سطح دانشگاههای کشور خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش به مدیریت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، موجب توجه بیشتر به نماز در دانشگاههای کشور شده است و پرچمی که به اهتزار در آمده بروز و جلوه بیشتری می یابد.

وزیر بهداشت اضافه کرد: مفهومی که از سلامت تداعی می شود آرامش در همه ابعاد است و تنها آرامش جسمی مورد نظر نیست بلکه آرامش روحی،‌ معنوی و اجتماعی نیز مورد تأکید است که این موضوع به کمک عبادت ایجاد می شود.

وی گفت: در محیط های علمی همیشه این نگرانی وجود دارد که داشته های علمی موجب غرور شود و افراد احساس استغنا کرده و از خدا دور شوند،‌ در اینجا است که عبادت خدا جایگاه خود را نشان می دهد.

لنکرانی اضافه کرد: دانشگاههای علوم پزشکی می توانند در حوزه های مرتبط علوم پزشکی و اخلاق عملی و توجه به عبادت در زندگی امروز به طور عالمانه بپردازند و توقع می رود که در این حوزه کارهای تحقیقاتی بیشتری صورت گیرد.

وی همچنین از محققان علوم پزشکی خواست: در زمینه اخلاق عملی مرتبط با پزشکی کارهای تحقیقاتی بیشتری انجام دهند.

کد مطلب 780486

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