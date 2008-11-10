این نویسنده و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: در حال نگارش نمایشنامه "جن‌گیر" هستم که حال و هوایی کمدی دارد و از جنس کارهای معمول گذشته گروه است. قصد دارم تا یکماه آینده متن را آماده کنم و برای نوبت اجرایی سال 88 به تئاتر شهر ارائه دهم.

نریمانی با اشاره به چاپ نمایشنامه‌های "والس مردگان" و "دون کامیلو" در نشر قطره افزود: در حال حاضر اقدام‌هایی برای آماده کردن فیلمنامه "شب‌های آوینیون" انجام داده‌ام. طبق قراری که با بهروز افخمی گذاشته‌ایم اقدام لازم برای تولید فیلم سینمایی "شب‌های آوینیون" را پیش از تیرماه 88 و زمان برگزاری جشنواره آوینیون فرانسه انجام خواهیم داد.

وی در ادامه گفت: همچنین روی دو طرح فیلمنامه کار می‌کنم. قرار است از روز دوشنبه 20 آبان به عنوان داور در جشنواره تئاتر استانی زنجان شرکت کنم.

نریمانی تابستان 87 نمایش "هتل پلازا" را با حضور سیامک صفری و فریده سپاه‌منصور در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد.