با دغدغه ملی و هماهنگ با رویکرد جشنواره فیلم بسازید

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر باکیده صبح امروز در نشست خبری بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران گفت: ما در آستانه برپایی یکی از بزرگترین رخدادهای سینمایی هستیم. امیدوارم این جشنواره امسال با رویکرد و اهداف تعریف شده بتواند توانمندی‌های فیلم کوتاه کشور را در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جهانیان نشان دهد.

وی با اشاره به بخش‌های این جشنواره افزود: در بخش ملی ما امسال سعی کردیم ارتقای کیفی داشته باشیم. از این رو استعدادهای خلاق را که می‌توانند در عرصه‌های مختلف وارد شوند معرفی کردیم. این جشنواره برای ایجاد فضای عادلانه برای فیلمسازان تلاش بسیار کرده است.

باکیده ادامه داد: امسال به مناسبت سی‌امین سال انقلاب در این بخش فیلم‌های جدید تولید شد و به نمایش درمی‌آید. در بخش بین‌الملل نیز بیش از 2000 فیلمساز برای شرکت در جشنواره اقدام کردند. 115 فیلم از کشورهای اسلامی برای حضور در جشنواره فرم پر کردند و نسبت به پارسال شش کشور به این تعداد اضافه شده است.

یزدان عشیری مدیر روابط عمومی جشنواره هم از انتشار کتاب "باغ بیکران" خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری نشست‌ها و کارگاههای آموزشی کتاب "باغ بیکران" نوشته مهدی فرودگاهی به چاپ خواهد رسید. این کتاب می‌تواند منبع و سرچشمه مناسب برای فیلمسازان جوان باشد.

باکیده در پاسخ به خبرنگار مهر درباره حذف تعدادی از فیلم‌های متقاضی حضور در جشنواره فیلم کوتاه از جمله "خیام" محمد شیروانی، "پیش از آنکه بگویم خداحافظ" محمود غفاری، "لطفا از خط قرمز فاصله بگیرید" کاظم مولایی و... گفت: هر جشنواره اهداف و رویکردهای خود را با صدای بلند در قالب فراخوان اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: امسال سعی کردیم ترکیب هیئت انتخاب متفاوت باشد و حتی برای انتخاب داور تعاملی نیز با انجمن فیلم کوتاه ایران داشتیم. در حوزه فیلم کوتاه استعدادهای درخشان زیادی وجود دارد. هیچ جشنواره‌ای با جشنواره دیگر قابل مقایسه و قرار نیست اگر فیلمی در یک جشنواره جایزه گرفته، حتما در این جشنواره نیز حضور یابد و تقدیر شود.

باکیده درباره مجوزهای نمایش آثار کوتاه گفت: ما به قواعد و قوانین احترام می‌گذاریم و به آنها پای‌بندیم. این مسائل در جشنواره اعمال شده و امیدواریم فیلمسازانی که آثارشان به بخش مسابقه راه پیدا نکرده، در سال‌های آینده فیلم‌هایی تولید کنند که دغدغه ملی داشته باشند و با هماهنگی با رویکرد جشنواره ما در بخش‌های مختلف به نمایش درآیند.