اوباما اراده و امکان ایجاد تغییر اساسی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه اخیر شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تاکید شد: رئیس جمهور جدید آمریکا در چارچوب سیاست های راهبردی مصوب این کشور عمل می کند؛ لذا نمی توان تغییر اساسی در سیاست های اجرایی از سوی اوباما متصور شد و این علی رغم آن چیزی است که مردم و رای دهندگان به دنبال آن بوده و هستند اما رئیس جمهور جدید آمریکا نه اراده و نه امکان تغییر اساسی را دارد.

در این جلسه همچنین بر رصد و پیگیری واقع بینانه سیاست ها و مواضع ایالات متحده تاکید و تصریح شد که نباید فرموش کنیم طبق گفته رهبر معظم انقلاب "مسائل ما با آمریکا به یک یا چند موضوع خلاصه نمی شود"، بلکه اختلافات بسیار ریشه ای تر از آن است که با تغییرات اندک آن هم از نوع فعلی در تاکتیک ها اتفاق مهمی روی دهد.

همچنین در جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین با توجه به نزدیک تر شدن به انتخابات ریاست جمهوری دهم، آخرین تحولات انتخاباتی نیز مورد بررسی قرار گرفت و اظهار امیدواری شد که با شکل گرفتن وحدت حداکثری اصولگرایان مسیر برای برقراری یک دولت کارآمد و مقتدر هرچه هموارتر گردد؛ چراکه تنها دولتی می تواند گام های اساسی، بلند و انقلابی را به خصوص در راستای رفع دغدغه های اقتصادی و معیشتی مردم بردارد که نگاه ویژه ای به چشم انداز 20 ساله توسعه کشور و سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی داشته باشد.