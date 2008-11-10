فروردین سال آینده 5/12 کیلومتر به خطوط مترو تهران اضافه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه افتتاح پردیس سینمایی پارک ملت در جمع خبرنگاران از این مجموعه به عنوان عیدی شهرداری به شهروندان تهرانی یاد کرد و گفت : مجموعه های فرهنگی آثار خود را در سطح جامعه می گذارند و در همه حوزه های فرهنگی، مذهبی و ورزشی توجه یه این موضوع در دستور کار شهرداری است.

وی افزود: توجه به مسائل فرهنگی بستر و مسیر حرکت ما را در ابعاد مختلف فراهم می کند و امیدوارم شهرداری در بخشهای مختلف فرهنگی و هنری و به ویژه سینما که هنری جذاب، مردمی و تاثیر گذار است بیش از گذشته فعالیت کند.

قالیباف در پاسخ به این پرسش که چرا شهرداری تهران نمی‌تواند از صندوق ذخیره ارزی استفاده کند گفت : طبق قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است شهرداریها می‌توانند از امسال از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که مشکلات موجود برطرف شده و شهرداریها بتوانند از این صندوق استفاده کنند.

قالیباف در پاسخ به این پرسش که علت این مخالفتها چیست گفت: نمی‌دانم. امیدواریم دولت موافقت کند تا ما از این صندوق استفاده کنیم.

طرح مسکن نوسازان در زمانبندی اعلام شده تحویل داده می‌شود

قالیباف در مورد طرح مسکن نوسازان نیز گفت: بر اساس تعهد شهرداری این پروژه در زمانبندی اعلام شده تحویل داده می‌شود.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: با بانک مرکزی هماهنگیهای نهایی در این زمینه انجام شده است و فکر می‌کنم در آینده نزدیک مرحله دوم این طرح اعلام شود.

وی با بیان اینکه جایی که ما می ‌سازیم مشخص نیست و به این ترتیب دست دلالها کوتاه خواهد شد افزود : شهرداری مسئول سایر بخشهای ساخت ‌وسازها در شهر نیست اما جایی که شهرداری مسئول باشد حتماً به تعهد خود عمل می‌کند.

قالیباف با ذکر این که بازار مسکن در حال حاضر راکد است گفت: نمی‌خواهم بگویم بازار راکد بازار خوبی است زیرا بازار راکد همان قدر ضرر دارد که گرانی مضر است . بهتر است که بازار راکد نباشد و تورم هم نباشد.



شهردار تهران به وعده‌های خود درباره مترو عمل می کند



شهردار تهران در پاسخ به این پرسش که با توجه به مشکلات پیش آمده تکلیف مترو تهران چیست گفت: ما از صندوق ذخیره ارزی فعلاً نمی‌توانیم استفاده کنیم اما شهرداری تهران به وعده‌های خود عمل خواهد کرد.

قالیباف با اشاره به اینکه در سال‌جاری 5/2 کیلومتر مترو در تهران ساخته شده است گفت: تا فروردین 5/12 کیلومتر مترو به مردم تحویل خواهیم داد.

شهردار تهران اظهارداشت: بنا داریم سال آینده نیز به همین شکل کار کنیم. اگر حمایت شویم حتماً با سرعت بیشتری مشکلات را حل ‌وفصل خواهیم کرد.