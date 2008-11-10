۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

وزیران دارایی گروه 20 بر اصلاح عمیق موسسات مالی بین المللی تاکید کردند

وزیران دارایی کشورهای عضو گروه 20 در پایان نشست خود بر لزوم انجام اصلاحات عمیقی در موسسات مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران دارایی کشورهای عضو گروه 20 در نشست یکشنبه شب خود در برزیل متعهد به اتخاذ تدابیر لازم برای رویارویی با بحران مالی جهانی شدند.

این نشست بویژه به تدارک مقدمات اجلاس سران کشورهای گروه 20 که روز 15 نوامبر در حومه واشنگتن برگزار خواهد شد، اختصاص داشت.

گروه 20 تاکید دارد که بحران جهانی نیازمند راه حل های جهانی و یک رشته اصول مشترک است.

این وزیران درباره لزوم اصلاحات عمیق در موسسات مالی بین المللی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شدند، به توافق رسیدند.

ساکنان کشورهای گروه 20 ، دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می دهند. گروه 20 شامل هفت کشور صنعتی بعلاوه آرژانتین، استرالیا، بزریل، چین، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، اتحادیه اروپا و مؤسسه "برتون وودز" است که وزیران دارایی و بانکهای مرکزی آنها نشست دوروزه خود را در سائوپولو تشکیل دادند.

