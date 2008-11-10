100 هزار جلد کتاب بین مدارس و کتابخانه های خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسین جعفری ظهر امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه کتاب در فردوس افزود: در حوزه فرهنگی استان کارهای زیربنایی انجام شد تا کتاب و کتابخوانی وارد سبد کالای خانواده شود.

وی به توزیع بن یارانه ای کتاب در 13 نمایشگاه کتاب استان طی سه سال گذشته تا کنون اشاره کرد و گفت: در این راستا 400 کارت الکترونیکی خرید کتاب به مبلغ 30 میلیون تومان در قالب 20، 70 یا 80 هزار تومانی تا پایان سال در نمایشگاه های کتاب استان توزیع خواهد شد.

جعفری تصریح کرد: 100 هزار جلد کتاب بین مدارس و کتابخانه های استان در فاصله سال های 86 تا 84 به اضافه بن کاغذی کتاب به صورت رایگان توزیع شده است.

قائم مقام فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از توزیع مبلغ 1500 میلیون ریال بن الکترونیک در بین فرهیختگان، فرهنگیان و ناشرین و انتشارات خبر داد و تصریح کرد: کتابخوانی باید به یک فرهنگ تبدیل شود.

وی به افتتاح هفت نمایشگاه کتاب در شهرهای استان طی هفته کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و اظهارداشت: در سال جاری کمک مالی به ادارات فرهنگ و ارشاد استان تا 20درصد رشد داشته است.

این مقام مسئول گفت: تخصیص یارانه نسبت به جمعیت و فرهنگ مردم و کتابخوانی تعلق خواهد گرفت.