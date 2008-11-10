شهر امن آرزوی همه انسانهاست

به گزارش خبرنگار مهر، چمران رئیس شورای شهر تهران امروز در مراسم آغاز رزمایش نیروی انتظامی گفت: اهمیت امنیت روحی و روانی از امنیت فیزیکی بیشتر است و در حال حاضر مردم به آرامش روحی و روانی خوبی رسیده اند به طوری که پلیس در خیلی از اماکن حضور ندارد اما امنیت در این مکانها احساس می شود.

وی ادامه داد: رفتار پلیس با مردم و مردم با پلیس نمونه یک رفتار شهروندی است و احترام به آزادی همه شهروندان از ارزشمندترین این رفتارها است.

چمران اظهار داشت: مردم باید احساس کنند در پناه پلیس دارای کرامات انسانی و آزادی هستند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: برای حل مشکلات مردم بهترین راه حل کمک گرفتن از خود مردم است.