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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۵۱

چمران:

شهر امن آرزوی همه انسانهاست

شهر امن آرزوی همه انسانهاست

رئیس شورای شهر گفت: شهر آرام، امن و دارای آرامش فیزیکی و روانی آرزوی همه انسانهاست.

به گزارش خبرنگار مهر، چمران رئیس شورای شهر تهران امروز در مراسم آغاز رزمایش نیروی انتظامی گفت:  اهمیت امنیت روحی و روانی از امنیت فیزیکی بیشتر است و در حال حاضر مردم به آرامش روحی و روانی خوبی رسیده اند به طوری که پلیس در خیلی از اماکن حضور ندارد اما امنیت در این مکانها احساس می شود.

وی ادامه داد: رفتار پلیس با مردم و مردم با پلیس نمونه یک رفتار شهروندی است و احترام به آزادی همه شهروندان از ارزشمندترین این رفتارها است.

چمران اظهار داشت: مردم باید احساس کنند در پناه پلیس دارای کرامات انسانی و آزادی هستند.

رئیس شورای شهر تهران گفت: برای حل مشکلات مردم بهترین راه حل کمک گرفتن از خود مردم است.

کد مطلب 780527

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