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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

حاجی بابایی در گفتگو با مهر:

برنامه محصولی به مجلس نرسیده است/ تعیین روز رای اعتماد بر اساس توافق

برنامه محصولی به مجلس نرسیده است/ تعیین روز رای اعتماد بر اساس توافق

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که تا کنون برنامه صادق محصولی وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت کشور به مجلس نرسیده است.

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر یادآور شد: اگر تا فردا این برنامه به مجلس برسد در جلسه علنی فردا اعلام وصول خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: البته روز برگزاری جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور مشخص نیست و بعد از رسیدن برنامه وزیر پیشنهادی بر اساس توافق دولت و مجلس روز جلسه رای اعتماد به او تعیین خواهد شد.

گفتنی است بر اساس برنامه، مجلس شورای اسلامی هفته آینده به دلیل سر زدن نمایندگان به حوزه های انتخابیه تعطیل خواهد بود و درصورت تعیین روز رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور در این هفته نمایندگان تنها در آن روز در جلسه علنی مجلس حضور خواهند یافت.

کد مطلب 780528

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