قطار شلوغ، غول و ...

"برگ‌های پائیزی". اورگن، آمریکا. آب آبشاری کوچک بر برگ‌های پائیزی می‌ریزد. رابین لوزناک ـ نیوز ـ ریویو







"قطار شلوغ". پاکستان. صدها پاکستانی پس از شرکت در مراسم مذهبی سالانه در مولتان با قطار به خانه بازگشته‌اند. خالد تنویر ـ اسوشیتدپرس







"غول". فیلادلفیا، آمریکا. تماشاگران شاهد یک پیناتا بزرگ هستند که با هدف ثبت در کتاب رکورد جهانی گینس ساخته شده است. اندی نیومن ـ کارنیوال کروز لاینز / رویترز







"علامتگذاری". آمریتسار، هند. یک مرد در بازار گوسفندان را علامتگذاری می‌کند. الطاف قدری ـ اسوشیتدپرس







"سفر از سر ناچاری". کیباتی، کنگو. یک مرد و دو فرزندش در جریان نبرد میان شورشیان و نیروهای دولتی ناچار به ترک دهکده خود شده است. یاسویوشی چیبا ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز