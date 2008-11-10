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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۱

هفته‌ گذشته از نگاه دوربین ـ2/

قطار شلوغ، غول و ...

قطار شلوغ، غول و ...

ساخت بزرگترین پیناتا جهان در آمریکا، علامتگذاری گوسفندان در هند و... از جمله تصاویر دیدنی هفته منتهی به 20 آبان هستند.

"برگ‌های پائیزی". اورگن، آمریکا. آب آبشاری کوچک بر برگ‌های پائیزی می‌ریزد. رابین لوزناک ـ نیوز ـ ریویو



"قطار شلوغ". پاکستان. صدها پاکستانی پس از شرکت در مراسم مذهبی سالانه در مولتان با قطار به خانه بازگشته‌اند. خالد تنویر ـ اسوشیتدپرس



"غول". فیلادلفیا، آمریکا. تماشاگران شاهد یک پیناتا بزرگ هستند که با هدف ثبت در کتاب رکورد جهانی گینس ساخته شده است. اندی نیومن ـ کارنیوال کروز لاینز / رویترز



"علامتگذاری". آمریتسار، هند. یک مرد در بازار گوسفندان را علامتگذاری می‌کند. الطاف قدری ـ اسوشیتدپرس



"سفر از سر ناچاری". کیباتی، کنگو. یک مرد و دو فرزندش در جریان نبرد میان شورشیان و نیروهای دولتی ناچار به ترک دهکده خود شده است. یاسویوشی چیبا ـ خبرگزاری فرانسه / گتی ایمیجز

کد مطلب 780530

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