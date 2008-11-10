تولید اولین پروژکتور سخنگوی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توشیبا، اولین پروژکتور سخنگوی جهان را به منظور استفاده آسان افراد غیر حرفه ای تولید کرد.

این پروژکتور بی سیم با داشتن سیستم صوتی، کاربر را برای راه اندازی و استفاده راهنمایی کرده و در صورت نیاز، به کاربر اخطارهای لازم را خواهد داد.

این پروژکتور 2 کیلوگرمی دارای کلیدهای متفاوتی برای تنظیم کیفیت، وضوح تصویر، رنگ و کنتراست بوده و وزن کم آن، باعث حمل و نقل آسان توسط کاربر خواهد شد.

استفاده از سیستم وایرلس (بی سیم) در این دستگاه، به کاربر امکان اتصال از رایانه و یا لپ تاپ به پروژکتور را از هر نقطه ای خواهد داد. همچنین می توان با استفاده از دستگاههای کنترل از راه دور عملکرد این دستگاه را کنترل کرد.

از دیگر خصوصیات این پروژکتور می توان به پورت یو اس بی، سرعت بالای خاموش و روشن شدن، امکان استفاده از رمز ورود و داشتن قفل اشاره کرد.

بر اساس گزارش گیزمگ، توشیبا اعلام کرد این دستگاه در حال حاضر با قیمت 1739 دلار در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته است.