پايان مذاكرات هيات سازمان انرژي اتمي ايران در مسكو

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، دراين‌ گفتگوها "الكساندر روميانتسف‌" رئيس‌ آژانس‌ فدرال‌ انرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ ،" مالي شف" رييس سازمان نظارت هسته اي سرويس فدرال روسيه و نمايندگان‌ شركت‌ اتم‌ اكسپورت‌ و هياتي‌ شامل ‌"اسدالله صبوري" معاون نيروگاه هاي اتمي ، "اسماعيل خليلي پور" معاون نظام ايمني هسته اي كشور و نيز "محمد سعيدي" مشاور رئيس و مديركل بين الملل سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران‌ شركت‌ داشتند.

‌در بيانيه‌ مركز مطبوعاتي‌ آژانس‌ فدرال‌ انرژي‌ اتمي‌ روسيه‌ كه‌ امروز در اين باره منتشر شد ، تاكيد شده‌ است‌ : طرفين‌ دراين‌ مذاكرات‌ درباره‌ مسائل‌ مربوط به‌ تكميل‌ واحد اول‌ نيروگاه‌ بوشهر ، نحوه‌ تدوين‌ قرارداد صادرات‌ سوخت‌ هسته‌اي‌ به‌ ايران‌ و بازگرداندن‌ سوخت‌ مصرف‌ شده‌ به‌ روسيه‌ تبادل‌ نظر كردند‌.

بر پايه اين گزارش ، در اين‌ نشست‌ كه "غلامرضا شافعي" سفير جمهوري اسلامي ايران درمسكو نيز در آن حضور داشت ، ادامه‌ ديدارهاي‌ كاري‌ نمايندگان‌ دو كشور براي‌ بررسي‌ روند پيشرفت‌ كار طرح‌ نيروگاه‌ بوشهر و جبران تاخيرات موجود نيز مورد تاكيد قرار گرفت.

اين هيات از مديران ارشد سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران فردا به تهران بازمي گردد.



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