101 روستای مازندران از نعمت آب شرب سالم بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران ظهر دوشنبه در مراسم آغاز افتتاح مجتمع آبرسانی روستای طوله کلا شهرستان آمل اظهار داشت: با بهره برداری از این مجتمع 13 هزار خانوار روستایی و 53 هزار نفر از جمعیت شهرهای آمل، بابل، بابلسر و فریدون کنار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره مند شد.

وی خاطرنشان کرد: این مجتمع که از مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت به مازندران بوده با صرف اعتبار معادل 105 میلیارد ریال اعتبار در مدت کمتر از دو سال به بهره برداری رسیده است.

علی اکبر خورشیدی با اشاره به اینکه با افتتاح این مجتمع 260 لیتر آب در ثانیه استحصال می شود، تصریح کرد: طول خطوط انتقال و شبکه آبرسانی این مجتمع 418 کیلومتر برآورد شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه 46 درصد جمعیت مازندران در روستاها زندگی می کنند، اظها رداشت: تاکنون دو هزار و 400 روستای بالای 20 خانوار استان از نعمت آب شرب بهره مند شدند.

به گفته وی 576 روستای بالای 20 خانوار فاقد شبکه آب شرب است.

خورشیدی با بیان اینکه 73 درصد جمعیت روستایی استان تحت پوشش این شرکت است، خاطرنشان کرد: برای اجرای عملیات بهسازی 660 روستای مازندران به 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران با بیان اینکه طی سه سال گذشته حدو 50 میلیارد تومان اعتبار دولت به بخش آب و فاضلاب روستایی مازندران تزریق شده است، اظهار داشت: با تخصیص این اعتبارات 250 روستای جدید به جمعیت روستاهای برخوردار از آب شرب استان پیوست.

کاروان رسانه ای هیئت دولت تا عصر فردا جهت بازدید و افتتاح پروژه های عمرانی استان در مازندران به سر می برند.

رئیس جمهور و هیئت دولت در دور دوم سفر استانی چهارشنبه این هفته میهمان مردم مازندران خواهند بود.