تولید روزانه 700 هزار بشکه نفت در شرکت نفت و گاز آغاجاری

سید عبدالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: این رقم معادل 3/98 درصد از برنامه پیش بینی شده شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است.

وی ادامه داد: فعالیت این شرکت بر میدان های نفتی آغاجاری، کرنج، پارسی، رگ سفید، رامشیر، پرنج، پازنان و مارون متمرکز است که علاوه بر نفت خام، دارای تولید گاز و مایعات گازی است.

موسوی تولید گاز در این شرکت را در شش ماه نخست سال جاری بیش از 700 میلیون فوت مکعب در روز عنوان کرد و اظهار داشت: در این مدت روزانه بیش از 23 هزار بشکه مایعات گازی تولید و به مجتمع پتروشیمی بندر امام ارسال شده است.

وی با گرامیداشت یکصد سالگی صنعت نفت ایران گفت: فعالیت در منطقه آغاجاری با حفر چاه شماره 1 میدان آغاجاری در سال 1317 آغاز شد. پس از آغاجاری میدان های مارون، کرنج، رامشیر، پارسی، رگ سفید، پازنان و به تازگی نیز پرنج به بهره برداری رسیده اند.

موسوی افزود: میدان نفتی آغاجاری، سال ها عمده ترین تولید کننده نفت سبک ایران بود و تولید آن در سال 1346 چند بار از مرز یک میلیون بشکه در روز گذشت.

وی با بیان اینکه تولید فعلی میدان آغاجاری حدود 142 هزار بشکه در روز است، تاکید کرد: تولید بیشتر از این میدان نیازمند تزریق گاز است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری اضافه کرد: در شش ماه نخست امسال به طور میانگین روزانه حدود یک میلیارد و چهار میلیون فوت مکعب گاز به مخازن کرنج، پارسی، پازنان و رامشیر تزریق شده است.