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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۸

با حضور وزیر بهداشت:

روسای دانشگاههای علوم پزشکی منتخب در حوزه نماز و نیایش تقدیر شدند

روسای دانشگاههای علوم پزشکی منتخب در حوزه نماز و نیایش تقدیر شدند

روسای دانشگاههای علوم پزشکی منتخب و مولفان مقالات برتر در حوزه نماز و نیایش با حضور وزیر بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی مورد تقدیر قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ دکتر عصمت باروتی - معاون امور دانشجویی وزارت بهداشت امروز در این مراسم با اشاره به مشارکت دانشگاههای علوم پزشکی در همایش سراسری "نماز،‌ نیایش و دانش" گفت: امسال ستاد اقامه نماز تصمیم گرفت که هفدهمین اجلاس سراسری نماز را در قالب همایش "نماز،‌ نیایش و دانش" برگزار کند که وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی نیز در این همایش مشارکت داشتند.

وی اضافه کرد: 123 مقاله از سوی دانشگاههای علوم پزشکی به این همایش ارائه شد که پس از داوری، 15 مقاله برتر معرفی و سه مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد.

باروتی خاطرنشان کرد: از روسای دانشگاههای علوم پزشکی منتخب به دلیل تلاش در اقامه،‌ برگزاری و ترویج نماز تقدیر به عمل آمده است.

در این مراسم از روسای دانشگاههای علوم پزشکی تهران، قزوین،‌ کرمان،‌ مشهد،‌ هرمزگان، همدان،‌ اصفهان، ایلام،‌ بجنورد،‌ بقیة الله، زنجان،‌ سبزوار،‌ شاهرود،‌ شهیدبهشتی،‌ شیراز،‌ گلستان،‌ فسا و گیلان به دلیل توسعه فرهنگ نماز در دانشگاهها تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ حجت الاسلام قرائتی - رئیس ستاد اقامه نماز نیز با حضور در این مراسم در سخنانی به اهمیت برپا شدن نماز در دانشگاهها و توجه به معنویت در علوم مختلف پرداخت.

کد مطلب 780548

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