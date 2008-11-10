تقویت توریسم ورزشی باید در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، افشین داوری پیش از ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: مجموعه آبی سرزمین موجهای آبی، پیست سوار کاری ارشاد، پیست اتومبیلرانی و نیز زمین پینت بال از جمله امکانات موجود در مشهد برای تقویت صنعت توریسم است.

وی افزود: تبدیل ورزشگاه ثامن الائمه (ع) به دهکده المپیک، پروژه استخر آبی در سه طبقه در مجاورت مجتمع تجاری الماس شرق، و نیز مجتمع تفریحی ورزشی کوه سر از جمله فضاهای تفریحی ورزشی مشهد است که در حال تکمیل است.

داوری افزود: احداث دهکده المپیک که در سفر دوم ریاست جمهوری مورد تصویب قرار گرفت، بالغ بر 30 هزار مترمربع فضای ورزشی از جمله زمین گلف و تنیس در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه از میزبانی مشهد در مهر سال آینده برای برگزاری دومین دوره مسابقات کشورهای اسلامی خبر داد و گفت: در این مسابقات بیش از 40 کشور حضور خواهند داشت که مشهد میزبان مسابقات فوتبال، کشتی باستانی و جودو خواهد بود.

داوری افزود: البته از آنجا که تاکنون موضع توریسم ورزشی در ایران آن طور که باید و شاید، مورد توجه قرار نگرفته بوده، لذا بهتر است در قالب یک کارگروه ویژه و بر اساس یک تفاهمنامه میان اداره کل تربیت بدنی، با دفاتر خدمات مسافرتی و هتلها بنیان یک همکاری بزرگ گذاشته شود.

همچنین دبیر کارگروه گردشگری ورزشی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: مدت دو سال است که این کارگروه در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تشکیل شده است.

فرید جواهر زاده افزود: همچنین با همکاری هیات کوهنوردی کمیته کوهنوردی و گردشگری و با همکاری هیات دوچرخه سواری نیز، کمیته سایکل توریست استان را، دایر نموده ایم.

وی گفت: تاکنون نیز این سازمان میزبان ورزشکاران اسکیت و دوچرخه سوار ایرانی و خارجی بوده است.

جواهر زاده اظهار داشت: انجام این برنامه ها با همکاری شهرداری و نیروی انتظامی صورت گرفته و امیدوار هستیم با همکاری سایر دستگاهها این برنامه ها، توسعه یابد.