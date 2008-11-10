به گزارش خبرگزاری مهر، صبحی که از 1369 در ترکیه فعالیت میکند و تاکنون آثار هنری متعددی برای میادین و پارکهای شهرهای این کشور ساخته، درباره مشخصات این نقش برجسته گفت: نقش برجسته سرامیک گیلگمش به شکل یک حلقه ساخته شده و در قسمت درونی حلقه تمام 12 کتیبه اسطوره گیلگمش متشکل از 2500 قطعه 40 در 40 سانتیمتری دیده میشود.
وی ادامه داد: بیننده با ورود به این حلقه که روی هر قطعه آن بخشی از داستان گیلگمش نقش شده میتواند تصاویر داستان را از ابتدا تا انتها دنبال کند. در قسمت بیرونی حلقه نیز تابلو خورشید / کبوتر به خط میخی سومری حک شده است. تابلو کپی کتیبههای اصیلی است که سال 1848 توسط یک باستانشناس انگلیسی در خرابههای نینوا (عراق) کشف شده است.
صبحی اهمیت این کتیبهها را در متن آن دانست و افزود: در این متون که قدمت آن به سه هزار سال قبل از میلاد میرسد، برای اولین بار با کلمه آمارگی به معنی آزادی برخورد میشود. در قسمتهای مختلف این کتیبهها نیز از عدالت اجتماعی سخن رفته است. میگویند این متن را یک عالم یا فیلسوف نوشته و جالب اینکه او کلمه آمارگی را در چند قسمت بزرگتر حک کرده است.
این مجسمهساز ایرانی درباره دیگر مشخصات نقش برجسته گیلگمش گفت: این حلقه 30 تنی از سطح زمین دو متر ارتفاع دارد و روی 30 ستون دو متری قرار گرفته و ابعاد آن نیز 120 در دو متر است. طراحی و ساخت این اثر دو سال طول کشیده و با همکاری 10 دستیار به پایان رسیده و سر هم بندی آن نیز سه ماه به طول انجامیده است.
صبحی که سازنده بزرگترین مجسمههای ترکیه است، در مورد چرایی پرداختن به این اسطوره و ویژگی اثر گفت: همیشه دوست داشتم گیلگمش را تصویر کنم. حتی زمانی به فکر ساختن فیلمش افتادم که نشد تا اینکه پیشنهاد تصویر آن را نقش برجسته روی گل پخته دادم و مورد موافقت قرار گرفت. اندازه این کار در خاورمیانه منحصربفرد است.
بابک صبحی تاکنون بیش از 100 مجسمه در ترکیه ساخته و نمایشگاه انفرادی نیز برپا کرده است. او از 1995 تا 2003 مدرس دانشگاه هنرهای زیبا استانبول در رشتههای سرامیک و مجسمهسازی و سازنده بزرگترین مجسمههای ترکیه بوده است.
