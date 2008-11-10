عمران شهری بوشهر در دو سال گذشته متحول شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسعود نصوری پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژههای عمران شهری بوشهر گفت: تحول صورت گرفته در زیباسازی و مبلمان شهری بوشهر نتیجه تلاشها و زحمات و همدلی همه مدیران و کارشناسان حوزه عمران و شهرسازی بوشهر بوده است.
وی با اشاره به تشکیل چهار سازمان جدید در شهرداری بوشهر تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف ایجاد این سازمانها این بوده که شهردار بتواند امور شهری را برنامه ریزی و هدایت کند.
نصوری گفت: سازمان مدیریت پسماند و دفع زباله، سازمان پارکها و فضای سبز، سازمان تاکسیرانی و موسسه فرهنگی و ورزشی چهار سازمان جدید شکل گرفته در شهرداری بوشهر است که با هدف بهبود مدیریت شهری ایجاد شده است.
وی افزود: همچنین به منظور ایجاد ساختار مناسب علمی و توجه به جزئیات اجرایی امور شهری پنج طرح مطالعاتی در بوشهر در دست انجام است.
معاون استاندار بوشهر ادامه داد: طرح جامع ساماندهی ساحل غربی بوشهر، مطالعات ساماندهی حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری، طرح جامع پسماند شهر بوشهر، مطالعات و طراحی تفکیک آب فضای سبز از شبکه شرب شهری و مطالعات استقرار سیستم یکپارچه نظام اطلاعات مدیریت MIS طرحهای مهم مطالعاتی مربوط به شهرداری بوشهر است.
نصوری گفت: طی دو سال گذشته 300 کوچه در سطح شهر بوشهر به طول 45 کیلومتر زیرسازی و آسفالت شده است.
معاون عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: همچنین در این مدت 135 هزار متر مربع از پیاده روهای شهر بوشهر تکمیل، بهسازی و احداث شده است.
وی افزود: همچنین در سال جاری، 15 پروژه احداث پارک محلهای به مساحت 12هکتار در بوشهر انجام شده است.
نصوری ادامه داد: در سال جاری روکش آسفالت 112 هزار متر مربع از خیابانهای سطح شهر بوشهر به طول ده کیلومتر اجرا شده است.
این مسئول در ارتباط با برنامههای جدید برای عمران و زیباسازی شهر بوشهر گفت: راهاندازی مرکز معاینه فنی خودرو، احداث پارک آمورش ترافیک، احداث چهار بازارچه محلهای در سطح شهر و راهاندازی بازارچه عرضه ماهی و میگو از برنامههای آتی در شهر بوشهر است.
