۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۲۸

عمران شهری بوشهر در دو سال گذشته متحول شده است

بوشهر - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه عمران شهری در بوشهر گفت: این اقدامات در دو سال گذشته موجب تحول در عمران و مبلمان شهری بوشهر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، مسعود نصوری پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمران شهری بوشهر گفت: تحول صورت گرفته در زیباسازی و مبلمان شهری بوشهر نتیجه تلاش‌ها و زحمات و همدلی همه مدیران و کارشناسان حوزه عمران و شهرسازی بوشهر بوده است.

وی با اشاره به تشکیل چهار سازمان جدید در شهرداری بوشهر تصریح کرد: یکی از مهم ترین اهداف ایجاد این سازمان‌ها این بوده که شهردار بتواند امور شهری را برنامه ریزی و هدایت کند.

نصوری گفت: سازمان مدیریت پسماند و دفع زباله، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان تاکسیرانی و موسسه فرهنگی و ورزشی چهار سازمان جدید شکل گرفته در شهرداری بوشهر است که با هدف بهبود مدیریت شهری ایجاد شده است.

وی افزود: همچنین به ‌منظور ایجاد ساختار مناسب علمی و توجه به جزئیات اجرایی امور شهری پنج طرح مطالعاتی در بوشهر در دست انجام است.

معاون استاندار بوشهر ادامه داد: طرح جامع ساماندهی ساحل غربی بوشهر، مطالعات ساماندهی حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری، طرح جامع پسماند شهر بوشهر، مطالعات و طراحی تفکیک آب فضای سبز از شبکه شرب شهری و مطالعات استقرار سیستم یکپارچه نظام اطلاعات مدیریت MIS طرح‌های مهم مطالعاتی مربوط به شهرداری بوشهر است.

نصوری گفت: طی دو سال گذشته 300 کوچه در سطح شهر بوشهر به طول 45 کیلومتر زیرسازی و آسفالت شده است.

معاون عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: همچنین در این مدت 135 هزار متر مربع از پیاده ‌روهای شهر بوشهر تکمیل، بهسازی و احداث شده است.

وی افزود: همچنین در سال جاری، 15 پروژه احداث پارک محله‌ای به مساحت 12هکتار در بوشهر انجام شده است.

نصوری ادامه داد: در سال جاری روکش آسفالت 112 هزار متر مربع از خیابان‌های سطح شهر بوشهر به طول ده کیلومتر اجرا شده است.

این مسئول در ارتباط با برنامه‌های جدید برای عمران و زیباسازی شهر بوشهر گفت: راه‌اندازی مرکز معاینه فنی خودرو، احداث پارک آمورش ترافیک، احداث چهار بازارچه محله‌ای در سطح شهر و راه‌اندازی بازارچه عرضه ماهی و میگو از برنامه‌های آتی در شهر بوشهر است.

