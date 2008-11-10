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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

ارتقای فرهنگ عمومی به منظور فعالیتهای تولیدی ضامن توسعه است

ارتقای فرهنگ عمومی به منظور فعالیتهای تولیدی ضامن توسعه است

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان گفت: ارتقای فرهنگ عمومی در جهت انباشت سرمایه و تجمیع سرمایه های اندک مردم به منظور انجام فعالیتهای تولیدی ضامن توسعه صنعتی هر منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیروس میانجی قبل از ظهر امروز در جمعه مردم شهرستان خرمدره با بیان لزوم همکاری مردم و مسئولان به منظور دستیابی به توسعه صنعتی گفت تعامل و همکاران مردم با تولید کنندگان بخش صنعت و معدن موجب جذب و رشد سرمایه گذاری شده و بی شک نتیجه این همکاری بسیار مثبت خواهد بود.

وی تولید را تنها راه توسعه کشورعنوان کرد و افزود: سرمایه گذاری در امر تولید دارای پایداری بیشتری بوده و تجربه بحرانهای مالی اخیر دنیا در برخی کشورها ثابت کرد افرادی که در زمینه تولید سرمایه گذاری کرده اند کمترین زیان را متحمل شدند.

میانجی گفت: با توجه به توانمندی بخشهای اقتصادی استان در صورت همکاری و همراهی نظام بانکی می توان تا پایان برنامه پنج سال توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پنجم مشکل اشتغال استان را مرتفع کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان زنجان با اشاره به وجود امنیت در شهرستان خرمدره به عنوان یکی از دلایل اصلی جذب سرمایه گذاران افزود: وجود فضای امن و پیگیری مسئولان شهرستان از جمله امام جمعه ، فرماندار شهرستان و شهرداری و همچنین سایر مسئولین ، زمینه را برای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در شهرستان خرمدره ایجاد می نماید.

میانجی کسب مهارت و تخصص را برای جوانان لازم دانست و گفت: جوانان منطقه می توانند با یادگیری مهارتهای مورد نیاز و تشکیل شرکتهای تعاونی نقش مهمی در ایجاد اشتغال برای خود و سایر جوانان ایفا نمایند.

وی آمادگی سازمان صنایع و معادن استان جهت همکاری با جوانان منطقه را یادآورشد و افزود: می توانیم با معرفی طرحهای صنعتی مناسب با تولیدات و سودآوری مطمئن ، زمینه را برای حضور جوانان در عرصه تولید و سازمندگی فراهم کرد.

رئیس سازمان صنایع و معادن در خصوص وضعت صنعت و معدن استان و شهرستان خرمدره گفت در حال حاضر تعداد 540 فقره طرح صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بالای 20 درصد با سرمایه گذاری بالغ بر 34 هزار میلیارد در حال تکمیل بوده و 950 واحد صنعتی دارای پروانه بهره برداری می باشند که از این تعداد 47 واحد صنعتی شهرستان خرمدره فعالیت می نمایند و زمینه اشتغال سه هزار و 380 نفر را فراهم کرده اند.

میانجی تعداد معادن فعال خرمدره را 9 فقره اعلام و خاطر نشان کرد: سالانه در حدود پنج میلیون تن ماده معدنی از این شهرستان به بازار عرضه می شود.

کد مطلب 780559

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