گلستان رتبه دوم کشوری آمارگیری مسکن روستایی را کسب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی زمانی نژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری در این زمینه در این نهاد افزود: این استان توانست در مدت 26 روز اجرای این طرح ملی را در روستاهای هدف به پایان برساند.

وی اظهار داشت: در مجموع پنج هزار و 601 واحد مسکونی در 201 روستای استان مورد ارزیابی و آمارگیری قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که اطلاعات جمع آوری شده در سرشماری نفوس و مسکن که توسط مرکز آمار ایران هر 10 سال انجام می شود، فاقد ویژگیهای فنی و تخصصی واحدهای مسکونی نظیر سازه ها و عناصر به کار رفته در آن است.

به گفته تقی نژاد، جبران کمبود اطلاعات طرح آمارگیری از ویژگیهای طرح آماری گیری مسکن روستایی بوده که با همکاری بنیاد مسکن و دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی تهران و با نظارت مرکز آمار ایران اجرا شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان بیان داشت: شناخت ویژگیهای واحدهای مسکن روستایی، شناخت ویژگیهای عمومی روستا و شناسایی تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی از جمله اهداف اجرای این طرح ملی است.

وی یادآورشد: 31 کارشناس در اجرای این طرح در استان فعالیت می کردند.

استان گلستان 902 روستای دارای کد دارد و سالانه هشت هزار واحد مشکونی در استان مقاوم سازی و نوسازی می شود.



