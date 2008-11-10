  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۳:۳۶

حیدرزاده تاکید کرد:

مسئولان قضایی باید در بحث ایمنی و سلامت خودروها ورود پیدا کنند

مسئولان قضایی باید در بحث ایمنی و سلامت خودروها ورود پیدا کنند

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست بر ورود مسئولان قضایی در بحث ایمنی و سلامت خودروها به منظور کاهش تصادفات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدهادی حیدرزاده امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه هشتمین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای تهران در خاوران با اشاره به اینکه هر سال 22 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات کشته می‌شوند افزود: این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با داشتن 12 میلیون دستگاه خودرو سالانه تنها 3400 نفر تلفات رانندگی دارد که این امر نشانه نبود توجه لازم به مسائل ایمنی راه و وسایل نقلیه در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای شهرداری تهران توجه به معاینه فنی خودروهاست افزود: متاسفانه یکی از دلایل استقبال نکردن از معاینه فنی را فقدان مشارکت مردم می‌دانیم این در حالی است که مردم ما مردمی مشارکت پذیرند، اما باید بستر مشارکت فراهم شود.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست درباره شرایط ایجاد بستر مشارکت در شهروندان گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی و ضمانت اجرای قوانین دو بحث عمده در افزایش جلب مشارکت شهروندان برای انجام معاینه فنی است.

وی ورود دادستان کل کشور به پرونده آلودگی هوای تهران را یکی از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندی دانست و گفت:  مسئولان قضایی باید در بحث ایمنی و سلامت خودروها نیز ورود کنند تا شاهد کاهش تلفات تصادفات و آلودگی هوا در کشور باشیم.

کد مطلب 780573

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها