مسئولان قضایی باید در بحث ایمنی و سلامت خودروها ورود پیدا کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس محمدهادی حیدرزاده امروز در حاشیه مراسم افتتاحیه هشتمین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای تهران در خاوران با اشاره به اینکه هر سال 22 هزار نفر در کشور بر اثر تصادفات کشته می‌شوند افزود: این در حالی است که کشوری مانند ترکیه با داشتن 12 میلیون دستگاه خودرو سالانه تنها 3400 نفر تلفات رانندگی دارد که این امر نشانه نبود توجه لازم به مسائل ایمنی راه و وسایل نقلیه در کشور است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اولویتهای شهرداری تهران توجه به معاینه فنی خودروهاست افزود: متاسفانه یکی از دلایل استقبال نکردن از معاینه فنی را فقدان مشارکت مردم می‌دانیم این در حالی است که مردم ما مردمی مشارکت پذیرند، اما باید بستر مشارکت فراهم شود.

مشاور شهردار تهران در امور محیط زیست درباره شرایط ایجاد بستر مشارکت در شهروندان گفت: آموزش و فرهنگ‌سازی و ضمانت اجرای قوانین دو بحث عمده در افزایش جلب مشارکت شهروندان برای انجام معاینه فنی است.

وی ورود دادستان کل کشور به پرونده آلودگی هوای تهران را یکی از اقدامات بسیار خوب قوه قضائیه در احقاق حقوق شهروندی دانست و گفت: مسئولان قضایی باید در بحث ایمنی و سلامت خودروها نیز ورود کنند تا شاهد کاهش تلفات تصادفات و آلودگی هوا در کشور باشیم.