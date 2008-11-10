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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

استاندار کرمان:

بودجه جاری استان کرمان باید افزایش یابد

بودجه جاری استان کرمان باید افزایش یابد

کرمان - خبرگزاری مهر: حبیب الله دهمرده با اشاره به کسری بودجه برخی ادارات کرمان گفت: برای جبران کسری بودجه ادارات کرمان باید بودجه جاری این استان افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی در استانداری کرمان اظهار داشت: در راستای افزایش بودجه جاری استان کرمان تعاملاتی با مدیران کشوری صورت گرفته است و امیدواریم در این خصوص به نتایج مثبتی برسیم.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه های دولتی باید با استفاده از امکانات مالی موجود تمامی تلاش خود را برای دستیابی به موفقیت و خدمت به مردم انجام دهند.

دهمرده خاطرنشان کرد: مدیران باید با کارشناسی لازم و رفع موانع موجود در اجرای کامل مصوبات سفر مقام معظم رهبری و مصوبات سفر هیئت دولت به استان کرمان تمام تلاش خود را انجام دهند.

استاندار کرمان با اشاره به وجود پتانسیل های مختلف اقتصادی در کرمان افزود: همایش سرمایه گذاری در استان که در روزهای بیست و دوم و بیست و سوم ماه جاری در استان کرمان برگزار می شود فرصت مناسبی برای نشان دادن فرصتهای سرمایه گذاری به بخش خصوصی و جذب سرمایه برای اجرای پروژه های مختلف است.

وی گفت: با برنامه ریزی مناسب و حساب شده و با استفاده از امکانات موجود نیز می توان حرکت های جهشی را در راستای پیشرفت استان کرمان انجام داد.

کد مطلب 780584

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