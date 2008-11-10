بودجه جاری استان کرمان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده ظهر امروز در جلسه شورای برنامه ریزی در استانداری کرمان اظهار داشت: در راستای افزایش بودجه جاری استان کرمان تعاملاتی با مدیران کشوری صورت گرفته است و امیدواریم در این خصوص به نتایج مثبتی برسیم.

وی تصریح کرد: مدیران دستگاه های دولتی باید با استفاده از امکانات مالی موجود تمامی تلاش خود را برای دستیابی به موفقیت و خدمت به مردم انجام دهند.

دهمرده خاطرنشان کرد: مدیران باید با کارشناسی لازم و رفع موانع موجود در اجرای کامل مصوبات سفر مقام معظم رهبری و مصوبات سفر هیئت دولت به استان کرمان تمام تلاش خود را انجام دهند.

استاندار کرمان با اشاره به وجود پتانسیل های مختلف اقتصادی در کرمان افزود: همایش سرمایه گذاری در استان که در روزهای بیست و دوم و بیست و سوم ماه جاری در استان کرمان برگزار می شود فرصت مناسبی برای نشان دادن فرصتهای سرمایه گذاری به بخش خصوصی و جذب سرمایه برای اجرای پروژه های مختلف است.

وی گفت: با برنامه ریزی مناسب و حساب شده و با استفاده از امکانات موجود نیز می توان حرکت های جهشی را در راستای پیشرفت استان کرمان انجام داد.