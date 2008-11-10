کوچ پاییزه عشایر کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین محمدی روز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: عشایر استان با جمعیتی حدود 80 هزار نفر (بر اساس سرشماری سال 1377) در قالب 15 هزار خانواده عشایری با یک میلیون و 500 هزار رأس دام، کوچ پاییزه خود را به سمت مناطق قشلاقی را آغاز کردند.

وی با اشاره به نقش عشایر استان در تولیدات فرآورده های دامی و لبنیات گفت: عشایر استان در زمینه تولیدات سهم زیادی دارند به گونه ای که سالانه شش هزار و 400 تن گوشت قرمز، یک هزار و 400 تن لبنیات و فرآورده های دامی و یک هزار و 200 تن انواع پشم و الیاف دامی تولید می کنند.

محمدی با بیان اینکه تمهیدات لازم جهت کوچ راحت تر عشایر به مناطق قشلاقی استان اندیشدیده شده، گفت: روزانه 900 هزار لیتر آب شرب به عشایر در حین کوچ اختصاص یافته که توسط کامیون های مخصوص برای آنها ارسال می شود.

وی ادامه داد: 12 هزار تن علوفه نیز جهت تعلیف دام عشایر در نظر گرفته شده است که این میزان علوفه به تدریج و در حین کوچ توزیع خواهد شد.

مدیر امور عشایر استان کرمانشاه بحث امنیت عشایر را از مهمترین دغدغه های مسئولین این سازمان دانست و تصریح کرد: شایسته است تا ماموران امنیتی استان که همواره یاور عشایر بوده اند، کماکان با جدیت، کار مراقبت از این قشر و دام هایشان که مهمترین سرمایه های عشایر است را دنبال کنند تا آنها بدون دغدغه ذهنی به کوچ بپردازند.

محمدی بحث مهم دیگر مربوط به عشایر را مسئله آموزش فرزندان آنها دانست و خاطرنشان کرد: روش آموزشی که طی سالیان اخیر در بین عشایر مرسوم بود دیگر جوابگو نیست و باید طرح جدیدی را دراین خصوص اجرا کرد، ضمن آنکه در این زمینه نیز باید فرهنگ سازی در بین خانواده های عشایر صورت گیرد تا نسبت به مسئله آموزش فرزندان و به خصوص دختران خود که اغلب مورد بی مهری قرار می گیرند، توجه کافی را نشان دهند.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 99 درصد عشایر استان تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار دارند، گفت: بحث بهداشت و سلامت این قشر همواره یکی از دغدغه های مسئولین بوده است و در این خصوص اقدامات ارزنده ای انجام گرفته است.

محمدی حوادث جاده ای را یکی از مشکلات عدیده عشایر در زمان کوچ برشمرد و اظهار داشت: سازمان امور عشایر با نصب پلاکاردهایی در سطح جاده های محل عبور کوچ عشایر سعی کرده تا رانندگان را از وجود این افراد آگاه نموده تا مشکلات کمتری در این خصوص به وجود آید و از رانندگان نیز خواستاریم در صورت برخورد با عشایر در سطح جاده ها همکاری لازم را داشته باشند، البته خود عشایر نیز باید از دامهایشان مراقبت جدی به عمل آوردند.

مدیر امور عشایر کرمانشاه خواستار همکاری تمام دستگاه های اجرایی استان جهت رفاه حال عشایر شد و خاطرنشان کرد: در عین حال با عشایر متخلفی که از دستورات ماموران نظامی و امنیتی سرپیچی کنند برخورد خواهیم کرد.