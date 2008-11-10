به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس وحید نوروزی امروز در مراسم افتتاحیه هشتمین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای تهران در خاوران با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها عامل 20 تا 25 درصد تصادفات نقص فنی و ایمنی خودروهاست افزود: آمارها نشان می ‌دهد سالانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان خسارات ناشی از تصادفات بر کشور تحمیل می ‌شود. این در حالی است که می ‌توان با معاینه فنی دقیق خودروها از هدر رفت 920 میلیارد تومان از این رقم پیشگیری کرد.

وی با انتقاد از خودروسازان درباره مشکلات فنی و تکنولوژی خودروهای تولیدی در کشور گفت: متاسفانه به دلیل تکنولوژی پایین خودروها و نبود اهتمام مالکان به تنظیم موتور و عیب‌ یابی متوسط مصرف بنزین در کشور در هر 100 کیلومتر حدود 11 لیتر است. این در حالی است که این رقم در فرانسه دو لیتر، ژاپن 5/2 لیتر، انگلیس 5/3 لیتر و آمریکا علیرغم داشتن خودروهای شش سیلندر و هشت سیلندر حدود 3/7 لیتر است. در این زمینه ضروریست هرچه سریع‌تر خودروسازان نسبت به رفع مشکلات موجود اقدام کنند.

رئیس ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران به مشکلات موتورسیکلتها در کشور اشاره کرد و گفت: موتورسیکلتها بلای جان مردم شده ‌اند، به شکلی که 25 درصد آلودگی هوای تهران متعلق به موتورسیکلتها است. این در حالی است که معاینه فنی موتورسیکلتها به هیچ عنوان جدی گرفته نمی‌شود.

نوروزی با عنوان این مطلب که یک چهارم متهمان آلودگی هوای تهران موتورسیکلت سواران هستند تصریح کرد: ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران با داشتن 10 خط مکانیزه معاینه فنی موتورسیکلتها آمادگی خود را برای انجام معاینه فنی این وسایل نقلیه اعلام می ‌کند.