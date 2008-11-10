همایش فرماندهان پاسگاه ها و روسای کلانتریهای آذربایجان غربی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این همایش که با هدف پیگیری نتایج اجرای برنامه های کلان و خرد انتظامی استان، ارتقای سطح علمی، اخلاقی و مدیریتی فرماندهان، توجه به رویکرد جدید ناجا و پیگیری فرامین مقام معظم رهبری در محل مصلای بزرگ ارومیه برگزارشد از 15 نفر از سران عشایر، خانواده های شهدا و جانبازان انتظامی استان آذربایجان غربی تجلیل به عمل آمد.

در این آیین استاندار آذربایجان غربی موقعیت استان به لحاظ هم مرز بودن با سه کشور خارجی و وجود قومیت ها و اقلیت های مختلف مذهبی، از امنیت موجود در استان ابراز رضایت کرد و بیان داشت: تعامل نیروهای نظامی در استان در قالب سیاسی و امنیتی در سطح بالایی قرار دارد و تفکیک این گروه ها از هم امکان ناپذیر است.

رحیم قربانی در ادامه به رشد و توسعه همه جانبه استان در بخش های کشاورزی و صنعتی پرداخت و اظهار داشت: در سایه امنیت ایجاد شده این استان راه های توسعه را با شتاب بیشتری طی می کند که نمود بارز آن کسب رتبه نهم در بخش صنعت از سوی استان است.

وی در ادامه خواستار تلاش های گسترده نیروی انتظامی در بحث کنترل مرزهای استان و جلوگیری از قاچاق سوخت در مرزها شد.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی هم در این مراسم به تشریح عملکرد این نیرو در هفت ماهه گذشته پرداخت و کاهش سه درصدی تلفات جاده ای، کاهش 30 درصدی قاچاق سوخت و ماهواره و مواد مخدر را از اهم اقدامات این نیرو اعلام کرد.

سردار حسن کرمی از رشد 27 درصدی آدم ربایی در استان خبر داد و گفت: متاسفانه به رغم برخورد قاطع در این زمینه میزان آدم ربایی به خصوص به کشورهای آسیای شرقی با رشد 27 درصدی مواجه هستیم که علت اصلی این امر اخاذی از گروگان ها است.

در ادامه این همایش فرماندهان و روسای کلانتری های استان به بررسی مسائل و اهداف همایش پرداختند.