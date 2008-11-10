بسیاری از فرصتهای اقتصادی کرمان دست نخورده باقی مانده است

سیف الهی در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان کرمان در مسیر دو استان مرزی در شرق و جنوب استان کرمان قرار گرفته که با توجه به وجود جاده های تزانزیتی و خطوط ریلی می تواند به عنوان شاهراه کشور برای دستیابی به بازار کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای شرق آسیا مطرح شود.

وی تصریح کرد: خطوط ریلی در استان کرمان به دو بندر اصلی کشور و کشورهای آسیای صغیر متصل هستند که همین مساله کرمان را به قطب سرمایه گذاری در شرق کشور تبدیل کرده است.

شهردار کرمان افزود: هماهنگی دستگاههای مختلف اداری در استان کرمان و شرایط مناسب برای ایجاد افزایش افزوده کالاها استان کرمان را به مکان مناسبی برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

سیف الهی با اشاره به استقبال شهرداری از سرمایه گذاری بخش خصوصی در عمران شهری افزود: در حال حاضر پروژه های بزرگ "ترمینال بزرگ کرمان"، بازار بزرگ "فتحعلیشاهی" و"آراتا" با همکاری بخش خصوصی و شهرداری کرمان در شهر کرمان درحال انجام است و مجموعه شهرداری امادگی کامل در جهت ارائه تسهیلات مناسب برای سرمایه گذاری را دارا است.

وی با اشاره به تعریف 30پروژه سرمایه گذاری در شهر کرمان گفت: سود این پروژه ها تضمین شده است و شرایط مناسبی برای سرمایه گذاران در بخش عمران شهری مهیا شده است.

