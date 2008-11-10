۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۲۴

درخواست بلر از اوباما برای توجه به روند سازش خارومیانه

تونی بلر نماینده کمیته چهارجانبه در رسیدگی به مسائل فلسطینیان، از باراک اوباما رئیس جمهوری جدید آمریکا خواست تا به مسئله روند صلح خاورمیانه اهتمام داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه نخست وزیر سابق انگلیس گفت که توافق صلح بین یهودیان و فلسطینی ها نیاز به انرژی، تعهد و فداکاری دارد.

وی که برای شرکت در نشست شرم الشیخ در مصر به سر می برد، در گفتگو با رادیو بی بی سی افزود:"اساسی وجود دارد که دولت جدید آمریکا و نخست وزیر جدید اسرائیل با فلسطینی ها وهمچنین خود ما در جامعه جهانی می توانیم آن را بسازیم".

بلر انتظارات از اوباما را در این حوزه عظیم توصیف کرد و گفت:من در گفتگوهایی که با اوباما داشتم او را فردی فکور و باهوش دیدم که باید برخی از تصمیمات را گرفته و گزینه های سختی را انتخاب کند.

