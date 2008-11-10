درخواست بلر از اوباما برای توجه به روند سازش خارومیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه نخست وزیر سابق انگلیس گفت که توافق صلح بین یهودیان و فلسطینی ها نیاز به انرژی، تعهد و فداکاری دارد.

وی که برای شرکت در نشست شرم الشیخ در مصر به سر می برد، در گفتگو با رادیو بی بی سی افزود:"اساسی وجود دارد که دولت جدید آمریکا و نخست وزیر جدید اسرائیل با فلسطینی ها وهمچنین خود ما در جامعه جهانی می توانیم آن را بسازیم".

بلر انتظارات از اوباما را در این حوزه عظیم توصیف کرد و گفت:من در گفتگوهایی که با اوباما داشتم او را فردی فکور و باهوش دیدم که باید برخی از تصمیمات را گرفته و گزینه های سختی را انتخاب کند.