شخصیتهای سیاسی و دینی عراق بار دیگر توافقنامه امنیتی را رد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن روزنامه نگاران مستقل عراق از برگزاری یک کنفرانس درباره توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن در یکی از هتل های نجف خبر داد.

در این کنفرانس که جمعی از شخصیت های مهم سیاسی و روزنامه نگاران مختلفی از عراق حضور داشتند، درباره بندهای توافقنامه امنیتی بحث و تبادل نظرهایی صورت گرفت.

"عبدالحسین موسوی" استاندار نجف نیز که در این کنفرانس حضور داشت، نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده درباره بندهای توافقنامه را قرائت کرد.

"کنفرانس توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن در نجف"

در این نشست همچنین نظر سنجی ای درباره توافقنامه انجام شد، که 94 درصد از شرکت کنندگان این توافقنامه را رد کرده و 2 درصد هم موافقت خود را با آن اعلام کردند.

3 درصد دیگر از شرکت کنندگان هم بر ضرورت اصلاح و تغییر توافقنامه تاکید کرده و یک در صد باقی مانده دیگر از وجود ابهام در بندهای آن سخن گفتند.

در این همایش که به تلاش انجمن روزنامه نگاران مستقل عراق به ریاست "علی یحیی الشمری" برگزار شد، شخصیت های دینی و مذهبی حضور داشتند.

درپایان این همایش یک روزه که شنبه گذشته برگزار شد، شرکت کنندگان با ارائه بیانیه پایانی توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن را که حاکمیت عراق را خدشه دار کند، رد کردند.

نوری المالکی و جرج بوش ماه نوامبر سال 2007 پایه و اساس توافقنامه همکاری و دوستی طولانی مدت بین دو کشور را که شامل سه محور سیاسی، اقتصادی و امنیتی می شود، به امضا رساندند.

مراجع و اکثریت نمایندگان پارلمان عراق و گروههای سیاسی با متن پیش نویس ارائه شده از سوی آمریکا درباره توافقنامه امنیتی به سبب دربرگرفتن بندهای خطرناکی که حاکمیت واستقلال عراق را نقض می کند، مخالف هستند.