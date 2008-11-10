بدهی 550 میلیارد تومانی کارگاههای تهرانی به تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل علایی صبح امروز در نشستی با کارشناسان واحد درآمد و اجرائیات اعلام کرد: با توجه به اجرای قانون بخشودگی جرایم تا کنون 260 میلیارد ریال کارفرمایان تهرانی از بدیهای گذشته خود را پرداخت کرده اند.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ با اشاره به بدهی قطعی کارگاهها به تامین اجتماعی گفت: از مجموع بدهیهای کارگاهها در سراسر ایران فقط یک هزار میلیارد تومان بدهی جرایم تاخیر حق بیمه می باشد که از این مجموع رقم بدهی جرایم تاخیر حق بیمه در سطح تهران بزرگ 183 میلیارد تومان است.

علایی تصریح کرد : متاسفانه در سطح تهران بزرگ 60 کارگاه بحران زده وجود دارد.

مدیر کل تامین اجتماعی استقبال کارفرمایان را در پرداخت دیون معوقه مهم توصیف کرد و افزود: در راستای سیاستهای دولت در زمینه عدالت گستری، اشتغال زایی و برون رفت صنایع از بحران اقتصادی - مالی و تقویت صندوق تامین اجتماعی این قانون به مدت 6 ماه به اجرا درآمده و در تاریخ 8/10/87 به اتمام خواهد رسید.

وی افزود: تمام کارفرمایانی که تا سال 86 از سوی سازمان تامین اجتماعی جریمه شده اند جرایم مشمول بخشودگی و اصل و 3 درصد بیمه بیکاری این افراد قابل تقسیط است.

علایی تصریح کرد: در سطح این اداره کل بیش از 370 هزار کارگاه فعال، نیمه فعال و راکد وجود دارد و از هر 5 کارگاه در سطح تهران تنها یک کارگاه فعالیت تولیدی دارد و ماهیت کارگاههای دیگر خدماتی، توزیعی و آموزشی می باشد.

مدیر کل تامین اجتماعی تهران بزرگ با اشاره به جمعیت تحت پوشش بیمه شدگان کارگاههای تهرانی گفت: در سطح تهران بزرگ بیش از 370 هزار کارگاه فعال و نیمه فعال وجود دارد که از این مجموع یک میلیون و 820 هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمه ای این اداره کل قرار دارند که با افراد تحت تکفلشان جمعی بالغ بر 7 میلیون نفر می باشند.