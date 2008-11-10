به گزارش خبرنگار مهر، "پسر آدم، دختر حوا" محصول سازمان سینمایی سبحان فیلم و اثری کمدی اجتماعی است که به لجبازیهای حرفهای دو وکیل تازهکار میپردازد. فیلمنامه این فیلم را محمدرضا احمدی پیشکوهی و سعید حاجیمیری نوشتهاند.
دیگر عوامل "پسر آدم، دختر حوا" عبارتند از مجری طرح و مدیر تولید: آزیتا موگویی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، دستیار کارگردان: پوپک مظفری، روابط عمومی: مهدی طاهباز.
جوان پیش از این فیلم سینمایی "اسپاگتی در هشت دقیقه" و مجموعههای تلویزیونی "گمگشته" و "نشانی" را کارگردانی کرده است.
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