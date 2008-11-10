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۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۴۵

زرین‌دست فیلمبردار "پسر آدم، دختر حوا" شد

زرین‌دست فیلمبردار "پسر آدم، دختر حوا" شد

علیرضا زرین‌دست پشت دوربین دومین فیلم سینمایی رامبد جوان قرار می‌گیرد که فیلمبرداری آن به زودی کلید می‌خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، "پسر آدم، دختر حوا" محصول سازمان سینمایی سبحان فیلم و اثری کمدی اجتماعی است که به لجبازی‌های حرفه‌ای دو وکیل تازه‌کار می‌پردازد. فیلمنامه این فیلم را محمدرضا احمدی پیشکوهی و سعید حاجی‌میری نوشته‌اند.

دیگر عوامل "پسر آدم، دختر حوا" عبارتند از مجری طرح و مدیر تولید: آزیتا موگویی، صدابردار: بهروز معاونیان، طراح صحنه و لباس: آتوسا قلمفرسایی، طراح گریم: مهرداد میر‌کیانی، دستیار کارگردان: پوپک مظفری، روابط عمومی: مهدی طاهباز.

جوان پیش از این فیلم سینمایی "اسپاگتی در هشت دقیقه" و مجموعه‌های تلویزیونی "گمگشته" و "نشانی" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 780621

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