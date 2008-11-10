وزیر کشور لبنان وارد سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "زیاد بارود" پس از ورود به دمشق با "بسام عبدالمجید" همتای سوری خود دیدار کرد. به جزئیات این دیدار اشاره ای نشده است.

یک منبع لبنانی روز گذشته اعلام کرده بود که در سفر بارود به سوریه، موضوع قاچاق از طریق مرزهای دو کشور بحث و بررسی خواهد شد.

این سفر به دعوت وزیر کشور سوریه و با هدف احیای همکاری میان دو کشور در سطح امنیتی انجام می شود. این سفر همچنین پس از گذشت سه ماه از سفر تاریخی "میشل سلیمان" رئیس جمهوری لبنان به دمشق و نیز گذشت 2 ماه از اعلام برقراری رابطه دیپلماتیک میان دو کشور صورت می گیرد.