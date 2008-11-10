مدیران معاونت تبلیغ حوزه با آیت الله یزدی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله یزدی در این دیدار گفت: شورای عالی حوزه در دوره جدید با پرهیز از جزئی نگری، تدوین سیاستهای کلی حوزه را با توجه به منویات مقام معظم رهبری و مراجع عظام آغاز کرده است.

دبیر شورای عالی حوزه به نقش مراجع به عنوان سرمایه ها و صاحبان اصلی حوزه در راهبردی حوزه اشاره کرد و خواستار نقش آفرینی بیشتر مراجع در امور مربوط به حوزه بالاخص امور مربوط به تبلیغ شد.

وی ضمن تأکید بر نقش نظارتی و مدیریتی مراجع به لزوم طراحی برنامه ریزی، جهت ایجاد نظم و بهره وری بیشتر طلاب و اساتید پرداخته و افزود: خوشبختانه، حوزه با توجه به افزایش جمعیت طالبان علوم و حوزوی در زمینه ایجاد ساختار و ایجاد نظم، روند تکاملی را طی کرده و نسبتا موفق بوده است.

همچنین حجت الاسلام و المسلمین نبوی - معاون تبلیغ حوزه، گزارشی از روند فعالیتهای این معاونت در حوزه نظارت و تدوین کتب درسی دانش آموزان مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان ارائه کرده و از تدوین طرح جامع تدوین و نظارت این کتب با همکاری آموزش و پرورش خبر داد.

وی در ادامه به اعزام 5 هزار و 680 روحانی از سوی این معاونت، در مدارس آموزش و پرورش اشاره کرد و افزود: تاکنون 9 مدرسه تحت نظارت حوزه در آموزش و پرورش تأسیس شده است.

معاون تبلیغ حوزه در بخش دیگری از گزارش خود ضمن بیان حضور 2 هزار و 550 روحانی در طرح بلند مدت هجرت این معاونت، افزود: تعداد مبلغین اعزامی در ماه مبارک رمضان به 4500 نفر می رسد که این افراد از بسته های آموزشی ویژه ای که توسط این معاونت تهیه می گردد بهره مند می شوند.

نبوی در ادامه به فعالیتهای آموزشی تبلیغی این معاونت در سطوح مختلف تبلیغ، آموزش فرق در مناطق اهل سنت، آموزش ارتباط با جوان و نوجوان و آموزشهای خانوادگی طلاب اشاره و بر استفاده از 350 استاد حوزه در این آموزشها تأکید کرد.

وی ضمن ارائه گزارش آماری 9 ساله این معاونت، به فعالیتهای توسعه ای این بخش در تأسیس و ترمیم مراکز فرهنگی، کانونها، مساجد ، خانه عام و کتابخانه ... پرداخت.