دومین جشنواره اعتیاد و رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رحیم نظری اعلام کرد: دومین جشنواره اعتیاد و رسانه اسفند ماه سال جاری برگزار می شود.

وی افزود: جشنواره اعتیاد و رسانه امسال در دو بخش شنیداری و دیداری برگزار می شود که بخش شنیداری شامل گفتگو، میزگرد، گزارش خبری، اخبار تحلیلی، آیتمهای کوتاه طنز و جنگ رادیویی و بخش دیداری نیز شامل گفتگو، میزگرد، مستند محض، مستند بازسازی، مستند خبری، اخبار تحلیلی، آیتمهای کوتاه طنز و آیتمهای کوتاه پویانمایی است.

وی در خصوص اهداف این جشنواره تاکید کرد: تقویت رابطه میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و رسانه ها، تقدیر وتشکر از فعالان رسانه های دیداری و شنیداری در عرصه مبارزه با مواد مخدر و ارزیابی آثار تولید شده و نیز جهت دادن به تولیدات و جریان سازی فرهنگی جهت پرداختن جدی رسانه ها به مقوله مبارزه با مواد مخدر از جمله اهداف برگزاری این جشنواره است.

رحیم نظری همچنین در خصوص نهادهای مشارکت کننده در این جشنواره نیز اظهار داشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما و دانشگاه هنر نهادهایی هستند که در برگزاری دومین جشنواره اعتیاد و رسانه با ستاد مبارزه با مواد مخدر مشارکت خواهند داشت.

مشاور دبیر کل و مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه رسانه ها در هر گونه فعالیتهای فرهنگی نقش جدی و اساسی دارند ادامه داد: در واقع جشنواره اعتیاد و رسانه نقطه عطف فعالیتهای فرهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر و محملی برای ارزیابی فعالیتهای انجام شده توسط رسانه ها در تمامی رشته هاست.

وی ادامه داد: برای انجام هر گونه فعالیت جدی در عرصه مبارزه با مواد مخدر، فرهنگ سازی دقیق و منظم و پیگیر نقش اساسی دارد و این فرهنگ سازی میسر نمی شود مگر با تعامل جدی و نزدیک با رسانه ها و این فرایندی است که در دوره کنونی ستاد مبارزه با مواد مخدر در دولت نهم به آن توجه جدی شده است.

وی در خصوص توسعه جشنواره اعتیاد و رسانه نیز گفت: به طور حتم از تجربیات گذشته در بهبود جشنواره آینده اعتیاد و رسانه استفاده می کنیم و تا جایی که مقدور باشد بخشهای مختلف و ابعاد جشنواره را گسترده تر خواهیم کرد همانگونه که در اولین جشنواره اعتیاد و رسانه بخشهای شنیداری و دیداری نبود.

وی اظهار امیدواری کرد که سال آینده جشنواره سوم اعتیاد و رسانه پربارتر از گذشته در بخشهای شنیداری، دیداری و مکتوب به طور همزمان برگزار شود.

مشاور دبیر کل و مدیر روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان تاکید کرد که از نظرات کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص برگزاری دومین جشنواره اعتیاد و رسانه استقبال می کنیم.