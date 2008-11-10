باشگاه پیام خراسان رضوی به خارج از استان منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار علی صلاحی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: باشگاه فولاد ماهان اصفهان پذیرفته است که این باشگاه را به مبلغ 60 میلیارد ریال خریداری نماید با این شرط که تا پایان فصل این تیم با همین نام و در همین شهر بماند.

وی گفت : با توجه به مشکلات مالی که با آن دست به گریبان هستیم، در صورتی که مدیرکل تربیت بدنی استان و نیز هواداران تیم این اجازه را به من بدهند برای نجات این تیم آمادگی عقد قرارداد به باشگاه فوق را داریم.

صلاحی ضمن رد استعفای خداداد عزیزی گفت: بعد از بازی با ذوب آهن در جلسه ای که با حضور سهامداران داشتیم مقرر شد به خداد عزیزی وکالت بدهیم که نسبت به فروش باشگاه اقدام نماید اما هنوز این کار صورت نگرفته است.

وی اظهار داشت : با وضعیتی که این باشگاه با آن دست به گریبان است، بهترین راه نجات آن از سقوط انتقال آن به خارج از استان است.

