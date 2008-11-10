نقشه وبلاگ نویسی خراسان رضوی در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد دکتر رضا امیر جهانشاهی ظهر امروز در جمع اعضای هیئت علمی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی افزود: از موضوعات قابل بررسی در این نقشه می توان به شناسایی شخصیت های حقیقی و حقوقی وبلاگ نویسان، ایجاد فضایی مناسب جهت ارائه نظرات و پیشنهادات وبلاگ نویسان و بررسی موضوعات مختلف وبلاگ های استان اشاره کرد.

وی ادامه داد: ایجاد ارتباط تمامی وبلاگ نویسان استان با یکدیگر، آموزش مفاهیم اجتماعی در قالب فرهنگ سازی از طریق وبلاگ ها و استفاده از تجربیات وبلاگ نویسان از دیگر موضوعات قابل بررسی در این نقشه است.

وی با اشاره به اینکه نقشه وبلاگ نویسی خراسان رضوی با مشارکت اعضای هیئت علمی این دانشگاه و گروه های تخصصی در قالب بانک اطلاعاتی انجام می شود، اظهار داشت: امیدواریم با برنامه ریزی انجام شده تا اواسط سال آینده نقشه وبلاگ نویسی خراسان رضوی را تکمیل کنیم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی مرکز آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی خراسان رضوی با بیان اینکه این نقشه با رویکرد پژوهش محوری در حال انجام است، گفت: یکی از عوامل موثر در بهبود نظام تصمیم گیری در کشور، وجود سیستم های اطلاعاتی است که البته این سیستم ها باید دقیق، صحیح و به هنگام باشد.

امیر جهانشاهی افزود: در دنیای فراپیچیده و فرامدرن امروزی، نقش سیستم های اطلاعات مدیریت و تاثیر انکارناپذیری آن بر جامعه و سازمانها بر کسی پوشیده نیست لذا برای تحقق این امر از داده هایی استفاده می شود که در بافتی معنادار و مفید جای گرفته باشد.

وی با اشاره به اینکه اطلاعات متضمن انتقال و دریافت آگاهی و دانش است، خاطرنشان کرد: اطلاعات باعث افزایش آگاهی، انگیزه، اطمینان و هوشیاری می شود لذا ما امیدواریم با شکل گیری نقشه وبلاگ نویسی استان بتوانیم آینده ای روشن برای این عرصه پهناور رقم بزنیم.