به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تلاش معاونت سینمایی و پیگیری وزارت ارشاد در تصویب ماده 172 اصلاحی قانون مالیات مستقیم از سوی کمیسیون اقتصادی دولت و تأیید و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری، شورایی مرکب از مشاوران و مدیران معاونت سینمایی و مدیر عامل خانه سینما در این خصوص تشکیل میشود.
بر اساس این مصوبه کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی برای تولید فیلمهای سینمایی و بازیهای رایانهای شاخص و فاخر و تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل سالنهای سینما و پردیسهای سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرفکنندگان تولیدات سینمای ایران وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت کسر میشود.
این شورا شامل مشاوران اجرایی و نوسازی معاونت سینمایی، مدیر کل ارزشیابی و نظارت، مدیر عامل سینماشهر، مدیر عامل یا نماینده فارابی و مدیر عامل خانه سینما به ریاست معاون سینمایی وزیر ارشاد است و سیاستگذاری، برنامهریزی و تبیین چگونگی مصرف سرمایهها و تعیین مصادیق فعالیتهای قابل هزینهکرد در سینما و... را بر عهده دارد.
نخستین جلسه این شورا برای طرح مباحث پایهای با هدف تبیین چگونگی بهرهبرداری مناسب و مطلوب از مصوبه و تدوین و ارایه دستورالعمل اجرایی روزهای آینده تشکیل خواهد شد.
