  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۵

شورای بهره‌مندی سینما از قانون مالیات تشکیل می‌شود

برای بهره‌مندی فعالیت‌های سینمایی از ظرفیت ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم شورایی در معاونت سینمایی وزارت ارشاد تشکیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تلاش معاونت سینمایی و پیگیری وزارت ارشاد در تصویب ماده 172 اصلاحی قانون مالیات مستقیم از سوی کمیسیون اقتصادی دولت و تأیید و ابلاغ آن از سوی رئیس جمهوری، شورایی مرکب از مشاوران و مدیران معاونت سینمایی و مدیر عامل خانه سینما در این خصوص تشکیل می‌شود.

بر اساس این مصوبه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی برای تولید فیلم‌های سینمایی و بازی‌های رایانه‌ای شاخص و فاخر و تعمیر، تجهیز، احداث یا تکمیل سالن‌های سینما و پردیس‌های سینمایی و حمایت از مخاطبان و مصرف‌کنندگان تولیدات سینمای ایران وجوه موضوع ماده 172 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت کسر می‌شود.

این شورا شامل مشاوران اجرایی و نوسازی معاونت سینمایی، مدیر کل ارزشیابی و نظارت، مدیر عامل سینماشهر، مدیر عامل یا نماینده فارابی و مدیر عامل خانه سینما به ریاست معاون سینمایی وزیر ارشاد است و سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و تبیین چگونگی مصرف سرمایه‌ها و تعیین مصادیق فعالیت‌های قابل هزینه‌کرد در سینما و... را بر عهده دارد.

نخستین جلسه این شورا برای طرح مباحث پایه‌ای با هدف تبیین چگونگی بهره‌برداری مناسب و مطلوب از مصوبه و تدوین و ارایه دستورالعمل اجرایی روزهای آینده تشکیل خواهد شد.

کد مطلب 780643

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها