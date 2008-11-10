622 نفر در طرح امنیت اجتماعی گلستان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ عیسی خالقی در این زمینه به خبرنگاران در گرگان افزود: همچنین هشت قبضه اسلحه غیرمجاز، 918 لیتر مشرویات الکلی و 120 دستگاه تجهیزات ماهواره نیز در این استان کشف شده است.

وی اظهار داشت: 21 هزار محصولات غیرفرهنگی و لوح های فشرده غیرمجاز نیز از دیگر کشفیات این نیرو در هفته گشذته بوده است.

به گفته سرهنگ خالقی، خوشبخاتانه روند امنیت اجتماعی در این استان مطلوب و رضایت بخش است.

رئیس پلیس امنیت عمومی گلستان بیان داشت: این متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

طبق آمار میزان رضایت مردم از عملکرد پلیس گلستان در سالجار ی31 درصد رشد یافته است.

استان گلستان بیش از یک میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.